Ajax-Tottenham | Eriksen non ci gira intorno | “spero che facciano una statua a Lucas Moura

Champions : Ajax-Tottenham 2-3 - inglesi in finale con Liverpool : Il Tottenham è in finale di Champions League grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Ajax nella semifinale di ritorno. La squadra affronterà Liverpool

Highlights Ajax-Tottenham 2-3 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta da 0-2 degli Spurs - tripletta di Lucas Moura : Sarà da ricordare per motivi opposti, la notte di ieri per Ajax e Tottenham. La formazione inglese ha messo in atto una clamorosa Rimonta nella fase conclusiva della semifinale di ritorno di ieri. Dopo aver perso per 0-1 in casa e dopo aver subito due gol ad Amsterdam, gli Spurs hanno realizzato non meno di tre reti, tutte con la firma di Lucas Moura, l’ultima delle quali al quinto minuto di recupero, capace di lasciare in silenzio ...

Le parole di Pochettino dopo Ajax-Tottenham : Pochettino commenta la vittoria del Tottenham sull'Ajax dopo la partita, l'allenatore del club londinese Pochettino si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha mostrato tutta la sua gioia dopo ...

Miracolo Tottenham - Ajax ko 2-3 : Lucas regala la finale col Liverpool : Non succedono solo ad Anfield Road. Le rimonte impossibili accadono anche alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Il Tottenham nella semifinale di ritorno di Champions League vince 3-2 contro...

Highlights Champions League : Ajax-Tottenham 2-3. Video Gol e tabellino : Highlights AJAX TOTTENHAM – All’Amsterdam Arena va in scena una partita forse ancora più pazzesca dell’altra semifinale di ritorno di Champions League che si è disputata nella giornata di ieri sera all’Anfield Road. Infatti nel giro dei primi 35 minuti di gioco l’Ajax sembra essersi ipotecato il biglietto per la finale che avrà luogo il […] L'articolo Highlights Champions League: Ajax-Tottenham 2-3. Video Gol ...

Impresa Tottenham vale la finale - 3-2 all’Ajax : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera e' stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-0 a Londra, ad Amsterdam, contro l'Ajax, sotto di due gol alla fine del primo tempo, ribalta il risultato grazie alla tripletta di Lucas Moura e raggiunge i Reds in finale infilando un clamoroso 3-2 agli olandesi: al Wanda Metropolitano di ...

Ajax-Tottenham - finisce 2-3. Moura segna al 95' : Il Tottenham incredibilmente rimonta da 2-0 a 2-3 e vola in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Affronterà il Liverpool l'1 giugno prossimo a Madrid. Ad Amsterdam, la ...

Diretta/ Ajax Tottenham - risultato finale 2-3 - streaming Rai : Moura da impazzire! : Diretta Ajax Tottenham streaming video Rai: cronaca live della partita della Johan Cruijff Arena, semifinale di ritorno della Champions League.

Ajax-Tottenham 2-3 : rimonta pazzesca - tripletta di Lucas Moura che vale la finale! : AMSTERDAM - Chapeau al Tottenham che non molla e conquista la finale di Champions League , se la vedrà con il Liverpool. Decisiva la tripletta di Lucas Moura che ribalta i gol di De Ligt e Ziyech ...

VIDEO Tripletta Lucas Moura - tre gol da urlo in Ajax-Tottenham : 2-3 al 95' - spedisce gli Spurs in Finale di Champions League : Lucas Moura ha compiuto un’impresa titanica segnando una Tripletta da fantascienza nella semiFinale di ritorno della Champions League. L’attaccante del Tottenham ha trascinato la sua squadra verso una clamorosa vittoria sul campo dell’Ajax: dopo aver perso l’incontro d’andata per 1-0 ed essersi trovati sotto 2-0 all’intervallo della partita odierna, agli inglesi servivano tre gol per qualificarsi ...

Ajax-Tottenham 2-3 : Lucas Moura ribalta tutto - Pochettino in finale! : AMSTERDAM - È la favola che si spezza e il sogno che non si trasforma in realtà e diventa quello del Tottenham, che elimina all'ultimo respiro l'Ajax con un 3-2 pirotecnico grazie alla tripletta di ...

Champions League - il Tottenham nel mito : da 0-2 a 3-2 al 95' in casa dell'Ajax. finale contro il Liverpool : L'impresa dell'anno è del Tottenham: gli inglesi vincono 3-2 al 95' in casa dell'Ajax dopo essere stati in svantaggio 2-0, ribaltano lo 0-1 dell'andata e si qualificano per la finale di Champions League di Madrid dove sfideranno il Liverpool in un pazzesco derby britannico. Semplicemente clamorosa l

Ajax-Tottenham 2-3 - Champions League : rimonta stellare degli Spurs - la tripletta di Lucas Moura vale la Finale! : Il Tottenham ha compiuto un’impresa incredibile e si è qualificato alla Finale della Champions League 2019 di calcio. Gli Spurs, dopo aver perso la semifinale d’andata per 1-0, si sono trovati sotto per 2-0 contro l’Ajax in trasferta e tutto sembrava finito ma gli inglesi non si sono arresi e in un secondo tempo da brividi hanno confezionato la rimonta da sogno segnando i tre gol che valgono il pass per l’atto conclusivo ...

Ajax-Tottenham - il gol di Lucas Moura che vale la finale di Champions [VIDEO] : Ajax-Tottenham, Lucas Moura autore di tre reti pazzesche utili ai londinesi per approdare in finale contro il Liverpool Ajax-Tottenham, una gara assurda terminata 2-3 grazie ad una tripletta da sogno del brasiliano Lucas Moura. Dopo le prime due reti, l’ex PSG ha segnato a pochi secondi dallo scadere dell’incontro il gol che ha portato il Tottenham in finale, dove affronterà il Liverpool. Ajax in lacrime in mezzo al campo dopo ...