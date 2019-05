Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Accadde oggi - 9 maggio 2004 : l’ultimo gol di Baggio in carriera [VIDEO] : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista odierno è Roberto Baggio, che il 9 maggio del 2004 realizzò l’ultimo gol della sua carriera. Si giocava Brescia-Lazio e il “Divin Codino” sfornò prima un assist geniale di tacco per il gol di Stefano Mauri e poi realizzò, a due minuti dalla fine, il gol del 2-1 con un dribbling dei suoi e un sinistro all’angolino. Con ...

Accadde oggi : il 7 maggio 1919 nasce Evita Peron : Nata a Los Toldos in Argentina il 7 maggio 1919, Eva Duarte sposò nel 1945 il futuro dittatore Juan Domingo Perón divenendo una figura di culto e un mito per le popolazioni più povere e diseredate del suo Paese. La precoce morte, avvenuta per leucemia nel 1952, contribuì a rendere Evita una figura leggendaria. María Eva Duarte de Perón, nata Eva María Ibarguren è stata un’attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina. Di umili ...

Accadde oggi : nel 1889 la Torre Eiffel viene aperta al pubblico per la prima volta : Era il 6 maggio 1889 quando, con l’apertura dell’Esposizione Universale dedicata alla Scienza e alla Tecnica, che si svolgeva a Parigi, venne aperta al pubblico anche la Tour Eiffel, inaugurata il 31 marzo. Il destino della struttura, dopo la chiusura dell’Esposizione, era quello di essere smantellata, ma la sua utilità, ovvero la facilità di trasmissione radio raggiunta dalla sua sommità, oltre al fatto che i turisti apprezzavano non poco il ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

Accadde oggi : nel 1976 il tragico terremoto in Friuli che cambiò per sempre le sorti della regione [GALLERY] : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli a abitanti del Friuli. Esattamente 43 anni fa, passate da poco le 21, la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Dopo la confusione iniziale, il timore di un bombardamento, la paura di aver perso un proprio amico o parente, la notte scura lasciò il posto al giorno, e lì fu chiaro cosa era ...

Accadde oggi - 6 maggio 1998 : l’Inter vince la finale di Coppa Uefa contro la Lazio : 6 maggio una data che fa riaffiorare bellissimi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri. Al Parc des Princes nel 1998, infatti, andò in scena l’ultimo atto della Coppa Uefa, che vide i nerazzurri opposti alla Lazio. I nerazzurri, guidati da Gigi Simoni, sbloccarono subito il match con un gol di Zamorano, che batté l’uscita di Marchegiani con un preciso tocco. L’Inter prese subito il controllo del match, sfiorando il ...

Accadde oggi - 5 maggio 2002 : il giorno dei fantasmi per l’Inter : Il 5 maggio 2002 è una data che gli appassionati di calcio ricordano molto bene. In particolare questa data evoca ricordi negativi nella mente degli interisti. Ad una giornata dalla fine, l’Inter di Hector Cuper aveva un punto di vantaggio sulla Juventus e due sulla Roma. Ultima partita all’Olimpico contro la Lazio, già fuori dalla zona Champions e apparentemente senza stimoli. L’Inter passò in vantaggio con un gol di ...

Accadde oggi - nel 1821 moriva Napoleone Bonaparte : è stato avvelenato o aveva un tumore? : Era il 5 maggio 1821 quando, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena dove si trovava dal 1816, moriva Napoleone Bonaparte. Dopo aver preso il potere in Francia nel 1799, si auto-incoronò Imperatore dei francesi la notte del 4 dicembre 1804. Secondo la leggenda Napoleone non permise a Papa Pio VII di toccare la corona, ma si incoronò lui stesso per sottolineare la sua autonomia dal potere pontificio. Napoleone, considerato il più grande ...

Accadde oggi - 4 maggio 1949 : la tragedia di Superga - scompare il “Grande Torino” : Giorno triste quello di oggi per quanto riguarda il panorama calcistico italiano. Ricorre infatti il 70° anniversario dalla strage di Superga, in cui scomparve il “Grande Torino“, la più forte squadra italiana di quel periodo e composta da calciatori del calibro di Mazzola, Loik, Gabetto, Ossola. La tragedia avvenne poco dopo le 17 del 4 maggio 1949: l’aereo che trasportava i granata, di ritorno da una partita a Lisbona, ...

Accadde oggi : sessant’anni fa la tragedia di Superga - i fatti e il racconto di quel terribile giorno : Chi c’era e la ricorda, chi non c’era ma la ricorda attraverso i racconti, chi non vuole dimenticarla e chi preferisce pensare che siano ancora in trasferta, che quell’incidente non sia mai avvenuto e che i compianti campioni siano ancora in volo. Perché a pensare che siano morti si soffre, e tanto. quella di Superga è stata sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito il calcio italiano. Erano da poco passate ...

Accadde oggi - 3 maggio 2014 il ferimento (che porterà alla morte) di Ciro Esposito : Ritorna il nostro appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Giornata triste per il mondo del calcio; ricorre, infatti, l’anniversario del ferimento di Ciro Esposito, il tifoso napoletano sparato prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. A fare fuoco fu un ultrà romanista, Daniele De Santis. Il viale di Tor di Quinto fu lo scenario di questo e di altri episodi deprecabili di quella triste serata. ...

Accadde oggi - 2 maggio 2016 : il Leicester è campione d’Inghilterra : Torna la rubrica “Accadde oggi”. 2 maggio, ricorre l’anniversario della vittoria della Premier League da parte del Leicester di Claudio Ranieri. In quel 2016 il mondo intero assistette ad un’impresa incredibile: la matricola Leicester diventa campione d’Inghilterra. La stagione prima le “foxes” avevano conquistato una sofferta salvezza, dopo essere tornati in Premier. Partito con lo stesso ...

Accadde oggi : il 29 Aprile 2001 scoperto il “suono” del Big Bang : Era il 29 Aprile 2001 quando ricercatori internazionali, sotto la guida dell’italiano Paolo de Bernardis dell’Università di Roma “La Sapienza” ed Andrew Lange del California Institute of Technology, presentarono la scoperta del “suono” del Big Bang, ovvero la radiazione di fondo dello scoppio di energia che causò la nascita dell’Universo, circa 15 miliardi di anni fa. Si rilevò, grazie ad un telescopio ...