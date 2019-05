Abolizione del Cnel | si ricomincia Senato discute la proposta Calderoli

De Laurentiis propone l’Abolizione della Champions e dell’Europa League : I campionati nazionali sono obsoleti, ha dichiarato Aurelio De Laurentiis nell’intervista rilasciata a Monica Scozzafava sul CorSera, il nostro calcio è noioso. La ricetta? Abolire la Champions League e l’Europa League. Un’idea avveniristica, quella del patron del Napoli, che si spinge oltre, fantasticando sul torneo che vorrebbe. “Un unico torneo, articolato in 80 squadre, cui accedano le prime sette della classifica dei ...

Abolizione Province - lettera aperta al Presidente della Repubblica : Infatti, nell'approvazione dei conti consuntivi, non si è mai riscontrata l'evidenza di una possibile economia di spesa in qualsiasi capitolo. Tanto è vero che tutte le Amministrazioni presentano ...

Sull'Abolizione delle Province Di Maio non fa un passo indietro : Il leader M5s fa muro Sull'abolizione delle Province, sgradita a Matteo Salvini che invece vuole mantenere in vita gli enti. "Le Province sono uno spreco, ed è inutile ammalarsi di amarcord pensando di farle tornare. Chi vuole ricostituirle, si può trovare un altro alleato. Per M5s le Province si aboliscono, non si ripristinano", ha detto Di Maio alla presentazione del programma per le elezioni europee del 26 maggio all'hotel ...

Abolizione delle Province - altro scontro Lega-M5s. Salvini : “Buffonata - ha creato disastri” : Un fronte al giorno crea crepe nel percorso del governo M5s-Lega verso il voto europeo del 26 maggio. Il nuovo tema di divisione riguarda le 'vecchie' Province, 'svuotate' dalla riforma Delrio nel 2014. Ad aprire il dibattito un'anticipazione del 'Sole 24 Ore', secondo cui il ritorno all'elezione diretta di circa 2.500 presidenti e consiglieri provinciali e' il "piatto forte" dell'ultima bozza delle linee guida per la riforma degli enti locali ...

Lite M5S-Lega sull'Abolizione delle Province. Salvini : una buffonata : Il problema è, infatti, che alla riforma sta lavorando un tavolo tecnico cui, oltre al sottosegretario leghista all'Interno Stefano Candiani, partecipa anche il vice ministro all'Economia, la ...

Vaccini - dissensi M5s su Abolizione dell’obbligo. Grillo cauta : “Poco sensata senza misure per immunodepressi” : Il Movimento 5 Stelle si divide sull’emendamento gialloverde alla riforma sui Vaccini (ddl 770) presentato il 30 marzo in commissione Sanità al Senato che toglie l’obbligo di presentazione delle certificazioni vaccinali per l’iscrizione agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Il primo pentastellato a bocciare l’articolo 7-bis, firmato da Maria Cristina Cantù (Lega), Pierpaolo Sileri (M5S) e Sonia Fregolent (Lega), è Giorgio Trizzino sul suo ...

Abolizione ora legale-solare in Italia - ecco la data del rinvio : Abolizione ora legale-solare in Italia, ecco la data del rinvio Riforma ora solare in Italia Riforma e Abolizione ora legale e solare: dell’argomento si discute da mesi. Ma ora sembra giungere dalla Commissione Europea una notizia rilevante che fissa un arco temporale più preciso. Ovvero una data entro la quale, salvo ulteriore proroghe, i Paesi dovranno una volta per tutte affrontare e risolvere la questione. Di cosa parliamo? Della ...

Abolizione dell’Ora Legale : Il parlamento Europeo ha approvato la proposta d’Abolizione del passaggio dall’ora Legale a quella solare a partire dal 2021, tuttavia la proposta lascia che ogni Paese abbia la facoltà di decidere a quale dei due “fusi orari” attenersi: Ora Legale o Ora Solare per sempre. Tuttavia questa riforma, piuttosto discutibile potrebbe creare non pochi problemi a livello economico, come nei trasporti, nelle comunicazioni, nel ...

Cambio dell’ora a Marzo 2019 - tutto quello che c’è da sapere sull’Abolizione dell’Ora Legale-Solare - ecco cosa accadrà davvero nei prossimi anni : Il Parlamento Europeo sostiene la fine del Cambio dall’ora solare a quella legale: il 2021 potrebbe essere l’ultimo anno con lo “spostamento di lancette” in UE, e gli Stati membri dell’Unione manterranno il diritto di decidere il proprio fuso orario: è quanto prevede una risoluzione legislativa approvata dagli eurodeputati con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astensioni, che appoggia la proposta della ...

La cittadinanza “per merito” e l'Abolizione del cambio dell'ora : Dovete parlare del voto in Basilicata, le ultime elezioni regionali prima delle Europee, perché c'è tanto da capire e da imparare, con un capitolo speciale dedicato alle strategie per la sconfitta. Intanto anche il sovranismo deve camminare con le gambe degli uomini e alla Rai i progetti del Pop

