A sorpresa arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal nuovo album

L’Atlantico Tour di Marco Mengoni arriva a Roma con un flash mob a sorpresa : Il Tour di Marco Mengoni continua al Palazzo dello Sport di Roma, dove sarà per tre appuntamenti in programma l'8, il 10 e l'11 maggio. Nella giornata di ieri, Marco Mengoni è stato accolto a Roma con un flash mob tra le vie del centro storico, organizzato per dare il benvenuto alla tranche Romana dell'Atlantico Tour. Ieri pomeriggio, Marco Mengoni e la sua super band hanno sfilato tra le strade del centro seguendo la Banda Cittadina “Alceo ...

Chelsea-Real Madrid - fase di stallo nella trattativa per Hazard : arriva la mossa a sorpresa del talento belga : Visto il rallentamento della trattativa tra i due club, il talento belga pare voglia accelerare i tempi con una mossa a sorpresa Strada in salita per il trasferimento di Eden Hazard dal Chelsea al Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’, la trattativa sarebbe in una fase di stallo con il club londinese che non appare disposto a privarsi del fuoriclasse belga, se non per una cifra superiore ai 100 milioni ...

Soulè alla Juventus : blitz Paratici - arriva il colpo a sorpresa : Soulè Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Olè", quotidiano argentino, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matias Soulè, giovane talento argentino classe 2003, ormai pronto a trasferirsi in Italia e ad accettare la corte della società bianconera. blitz Paratici e accordo quasi raggiunto con l'agente del giocatore. Il calciatore avrebbe rifiutato

Beyoncè lancia su Netflix il suo documentario : a sorpresa arriva anche l'album : Esce per Netflix Homecoming: A Film by Beyoncé : il documentario sulla indimenticabile performance di Beyoncé al Coachella , omaggio ai college e alle università americane storicamente black, HBCU,, ...

Vicovaro (calcio - Promozione) - Storti : “Facciamo dodici punti e poi magari arriva una sorpresa…” : Roma – Il Vicovaro fa il suo dovere. Nel match pomeridiano di ieri contro il Poggio Fidoni la squadra arancioverde ha vinto con un rotondo 4-0 grazie alle reti di Grassi, Petrucci, Baronci e Petrangeli. Ancora una volta il Vicovaro ha tenuto inviolata la sua porta, stavolta difesa dal classe 1999 Andrea Bussi. Un dato che ha fatto ovviamente felice il preparatore dei portieri Denis Storti. “Non ero presente per motivi personali alla sfida, ...

sorpresa - crollano i materiali del futuro E dopo il cobalto arriva la bolla palladio : View Larger Image Sorpresa, crollano i materiali del futuro E dopo il cobalto arriva la bolla palladio IL CROLLO è arrivato in modo improvviso ed è stato davvero rilevante: il cobalto oggi vale meno ...

Nuovo ingresso a sorpresa nel cast di Un posto al sole : arriva Ludovica Nasti : Negli episodi che stanno andando in onda in questi giorni nella soap Un posto al sole assisteremo a molti cambiamenti: se si è praticamente chiusa la vicenda del clan Viscardi, presto si apriranno nuovi archi narrativi che andranno letteralmente a stravolgere la trama. Tra le gradite novità segnaliamo l'ingresso all'interno del cast di upas della giovante attrice rivelazione Ludovica Nasti, che molti ricorderanno come Lila Cerullo nella serie ...

Branko di aprile : Ariete nuova scossa passionale - Scorpione arriva una sorpresa : La salute è in ottima ripresa, ma fate attenzione alla guida e nel praticare sport... Cancro Al contrario di Mickiewicz, Eliot, lo scrittore statunitense naturalizzato britannico, considerava aprile ...

HAVERTZ JUVENTUS- Come sottolineato dall'odierna edizione di "TuttoSport", la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Havertz, attaccante/centrocampista offensivo in forza al Bayer Leverkusen. 13 gol e 7 assist nel corso di questa stagione, il giocatore ha già conquistato la maglia della Nazionale tedesca. La Juventus osserva interessata, ma chiaramente, ora come ora, il

Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista, sia per quel che riguarda il finale di stagione, sia per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estiva. E' chiaro che Paratici dovrà cercare di rivoluzionare leggermente la rosa bianconera, soprattutto per cercare di ringiovanire difesa e centrocampo. Per quel che

sorpresa - nell'economia italiana arriva la ripresa Rosiconi giù - la recessione non c'è più : Pil +0 - 1% : Stagnazione, ma non recessione, con il Pil del primo trimestre che inverte il trend negativo dell’ultimo semestre e riporta l’economia su un sentiero, seppur minimo, di crescita (+0,1%). La nota congiunturale dell’ufficio studi della Confcommercio Segui su affaritaliani.it