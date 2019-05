15 | 58 | La Camera approva il ddl sul taglio dei parlamentari | 310 sì | 107 no

Taglio dei parlamentari - la Camera approva : M5s - Lega e Fi a favore. Pd vota contro. La legge è a metà percorso : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

La Camera approva la riforma che riduce il numero dei parlamentari : testo torna al Senato : Via libera della Camera dei deputati alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Il testo era stato già approvato al Senato e ora tornerà all'esame di Palazzo Madama: prima delle prossime due letture da parte del Parlamento dovranno trascorrere almeno tre mesi. Con la riforma gli eletti in Parlamento passano da 945 a 600.Continua a leggere

L'Educazione civica si insegnerà alle elementari : legge approvata alla Camera : ... che non crescano come vandali irrispettosi e devianti, come la cronaca, ahimé, troppo spesso ci racconta,, sarà solamente perché nascerà, fin dalle prime classi di scuola dell'obbligo un nuovo patto ...

Arriva l’educazione civica a scuola : la Camera approva il disegno di legge : La Camera dei deputati ha approvato, quasi all'unanimità, la proposta di legge con cui si introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie, con 33 ore annuali previste per questa materia. Ora il provvedimento passerà all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.Continua a leggere

Un disegno di legge approvato alla Camera vuole eliminare le note sul registro : La Camera dei deputati ha approvato oggi un emendamento al disegno di legge per l’introduzione dell’insegnamento di educazione civica all’elementari che elimina le cosiddette “note disciplinari”, come le note sul registro o sul diario e le sospensioni, per i bambini

La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni : La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge, scomparso il 25 gennaio 2016 mentre stava lavorando in Egitto a una tesi di dottorato sui sindacati del paese. La proposta,

ESCLUSIVA On. Pignatone - M5S - : "Appena approvato alla Camera il decreto Emergenze Agricole - siamo chiamati a difendere le nostre eccellenze" : Passiamo, adesso, alle merci che vengono importate da altri Paesi e che non solo rallentano la nostra economia, ma al contempo ci espongono a rischi connessi alla salute. Il nostro dovere è quello di ...

Def - Camera approva risoluzione di maggioranza con 272 sì : Roma, 18 apr., LaPresse, - Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza con 272 sì e 122 contrari.

DEF - Camera approva risoluzione di maggioranza con 272 sì : Il Governo non deve cambiare strategia , aveva detto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nell'Aula della Camera, a chiusura della discussione generale sul DEF, ricordando i pilastri dell'azione ...

La Camera ha approvato il Def - 272 sì a mozione maggioranza : Roma, 18 apr., askanews, - Con 272 voti a favore e 122 contrari l'aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def 2019 del Governo. A favore si sono espressi i deputati di M5s e ...

Scuola - arriva l’educazione civica : la proposta di legge approvata in commissione alla Camera : La proposta di legge per introdurre l'educazione civica a Scuola è stata approvata in commissione Cultura alla Camera e verrà discussa nell'Aula di Montecitorio dal 29 aprile. Rivendica il successo la Lega, ma il Pd ricorda ai deputati del Carroccio e a Matteo Salvini che il provvedimento votato "trasversalmente" è in realtà diverso da quello da loro proposto.Continua a leggere

Fico : approvato il taglio delle pensioni d’oro dei dipendenti della Camera : «Il taglio - ha spiegato Roberto Fico, il presidente della Camera - riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati dalla Camera dei Deputati»