10 | 44 | Torino | salone del Libro | smantellato lo stand Altaforte

Salone libro Torino : smantellato stand Altaforte - editore CasaPound : Lo stand dell'editore Altaforte, vicino a CasaPound, escluso dal Salone del libro di Torino ieri sera dopo la richiesta di Comune e Regione è stato smantellato ed è stato accatastato all'esterno del padiglione dove avrebbe dovuto essere da stamattina.Continua a leggere

21 : 26 | Salone del libro di Torino - chiesta rescissione contratto AltaForte : 08.05.2019 - La Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone del libro, hanno chiesto alla associazione "Torino, la città del libro", al Circolo dei lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del libro di rescindere il contratto con la casa editrice AltaForte, vicina a Casapound. "Questo alla luce della situazione che si è venuta a creare" scrivono in un comunicato congiunto Sergio Chiamparino e Chiara Appendino.

Torino : Salone del Libro - la Difesa parteciperà con un proprio stand : Il tema dell'edizione di quest'anno del Salone internazionale del Libro è "Il gioco del Mondo" che si "collega anche all'impegno delle Forze Armate alle missioni internazionali per garantire non solo ...

Salone del libro di Torino - Francesco Polacchi indagato per apologia di fascismo : Francesco Polacchi e le sue dichiarazioni finiscono in un fascicolo che la Procura di Torino ha aperto per apologia di fascismo. Il 33enne di Altaforte , casa editrice vicina a CasaPound , è ...

Sharjah - l’emirato che punta sulla cultura - è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino : Sharjah, l’emirato che punta sulla cultura, è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino (9-13 maggio). Non solo ultramoderno e commerciale, come le vicine Dubai o Abu Dhabi, Sharjah può vantare un vasto patrimonio culturale della tradizione arabo-islamica, aperta al futuro. Una ventina di musei, 620 luoghi di preghiera tra chiese e moschee, festival artistici, sede di una Biennale. Un faro ...

