07 | 31 | Venezuela | Guaidò | arrestato vicepresidente assemblea Zambrano

Venezuela - arrestato il vice di Guaidò : ANSA, - CARACAS, 9 MAG - Juan Guaidó, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha denunciato che il Servizio bolivariano di intelligence, Sebin, ha "sequestrato" il ...

CAOS Venezuela/ Guaidó e il treno perso dall'Italia per il dopo Maduro : In VENEZUELA il regime di Maduro resiste, ma è sempre più in crisi. Guaidó è stato intervistato da Repubblica e ha rivolto un nuovo appello a Mattarella

Venezuela - Guaidò riconsce il fallimento del colpo di stato - : Il leader dell'opposizione e autoproclamato capo dello stato ad interim Juan Guaidò, in un'intervista pubblicata oggi dal Washington Post, ha ammesso che il colpo di stato in Venezuela è fallito a ...

Venezuela - conclusa iniziativa Guaidò : ANSA, - CARACAS, 5 MAG - La Giornata di mobilitazione verso la Forza armata nazionale bolivariana, Fanb, indetta ieri da Juan Guaidó, leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del ...

Caos Venezuela : 5 morti - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : tutti verso le basi militari : ...Putin ha dichiarato che "un'ingerenza dall'esterno negli affari interni" del Venezuela e "tentativi di cambiare il potere con la forza a Caracas minano le prospettive di una ricomposizione politica ...

Venezuela : tra Guaidò e Maduro arriva la telefonata Trump-Putin : The Donald ci ripensa. Abbassa i toni muscolari, stoppa, almeno per il momento, i suoi “falchi” e prova ad evitare che la crisi Venezuelana sia il campo di battaglia per una nuova Guerra fredda con Mosca. Donald Trump ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo ...

Venezuela - Guaidò spinge l’opposizione : ‘Convocare assemblee e continuare proteste’. Cnn : ‘Trump vuole inviare soldi’ : Il leader dell’opposizione anti-Maduro, Juan Guaidò, continua a spingere la popolazione Venezuelana a continuare le proteste “pacifiche”contro il presidente: “Sabato 4. Mobilitazione nazionale in pace davanti alle principali unità militari per aderire alla Costituzione”, ha annunciato attraverso il suo profilo Twitter. Una resistenza, quella dell’autoproclamato presidente ad interim, che dovrebbe durare altri ...

Venezuela - la sconfitta di Guaidò e di Trump : È difficile sapere come sono andate esattamente le cose, ma si può concludere che il tentativo di Juan Guaidò di dare una spallata al governo di Nicolas Maduro contando sull’appoggio, che non c’è stato, dei militari è fallito.Sono molti i punti bui dell’ennesima puntata nello scontro in atto da quattro anni in Venezuela. Anzitutto la liberazione di Leopoldo Lopez, uno degli oppositori ...

Caos Venezuela : 5 morti - Maduro resiste - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : 3 giorni mobilitazione : La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela ...

Venezuela - guerra civile/ Scioperi Guaidó davanti caserme - Lopez in ambasciata Spagna : Caos in Venezuela, guerra civile dopo il golpe fallito: Guaidó lancia Scioperi davanti alle caserme contro Maduro. Lopez rifugiato in ambasciata Spagna

Tra Guaidó e Maduro a perdere sono i Venezuelani : La cronaca di questi ultimi giorni e settimane è fatta di scontri di piazza, di morti e feriti , di arresti e di barricate, di promesse di vittorie finali che non arrivavano mai. Non si sa, forse non ...

Venezuela - Guaidò lancia nuove proteste : 9.07 L'autoproclamato presidetnte ad interim del Venezuela, Guaidò lancia un appello a manifestare"pacificamente"davanti alle caserme per chiedere ai militari di abbandonare il presidente Maduro."Sabato 4: mobilitazione nazionale pacifica delle principali unità militari per aderire alla Costituzione",ha twittato. La tentata insurrezione di martedì si è sgonfiata durante il giorno e circa 25 soldati ribelli hanno cercato asilo nell'ambasciata ...

CAOS Venezuela/ La sentenza su Guaidó che può dar vita a un bagno di sangue : La situazione in VENEZUELA resta critica. Tutto può accadere e una sentenza potrebbe far scattare l'ordine d'arresto per Guaidò

Venezuela - l'azzardo di Guaidò e la fallita "campagna acquisti" di Washington : Venezuela, la nuova “Guerra fredda” passa di qui. I diritti umani, le libertà politiche, le aspettative di un popolo ridotto allo stremo, sono solo il paravento mediatico, propagandistico, che prova, mal riuscendoci, a mascherare i veri interessi che oggi vedono Stati Uniti e Russia su fronti opposti.Maduro e Guaidò diventano così pedine di un gioco più grande che investe l’intera America latina e si ...