01 | 36 | Iran | Usa pronti a spostare batterie di missili Patriot

Usa - sanzioni contro l'acciaio Iraniano : 0.00 Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato nuove sanzioni all'Iran tese a colpirne l'industria dell'acciaio e altri metalli, la maggior fonte di entrate per Teheran dopo il petrolio. "Teheran si aspetti ulteriori azioni -ha fatto sapere la Casa Bianca in una nota - a meno che non cambi sostanzialmente la sua condotta". La mossa degli Usa va intesa come risposta all'annuncio di Teheran di sospendere alcuni dei suoi impegni previsti ...

Alta tensione Usa-Iran : Trump vieta l'import di acciaio - alluminio e rame : L'obiettivo esplicito della Casa Bianca è di «azzerare» le esportazioni di greggio da Teheran, infliggendo un colpo pesantissimo all'economia nazionale. L'Iran ha aggiunto di voler negoziare nuovi ...

Dall'Europa un appello agli Usa per un nuovo approccio sull'accordo nucleare con l’Iran : Un anno fa, l’8 maggio 2018, il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero cessato di rispettare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo nucleare concluso nel luglio 2015 da Iran e Stati Uniti insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Unione europea.Trump sostiene che il Jcpoa non contiene misure sufficienti ad arrestare i progressi dell’Iran verso una capacità nucleare ...

Iran riduce impegno su nucleare - sale tensione con Usa. E la Francia minaccia sanzioni Ue : E' sfida aperta tra Iran e Usa: la minaccia di Teheran di riprendere in mano il suo programma nucleare si e' concretizzata e la Repubblica islamica ha annunciato la sospensione di alcuni degli impegni adottati nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto nel 2015. Una decisione che arriva esattamente ad un anno di distanza dall'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, sul ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo. L'Iran ha ...

Nucleare Iran - Mosca accusa gli Usa : ANSA, - Mosca, 8 MAG - La decisione dell'Iran di sospendere alcuni dei suoi obblighi nel quadro del Piano d'azione globale congiunto, JCPOA, sull'accordo Nucleare è causata "dai passi avventati presi ...

Dazi Usa - Gundlach : 'i mercati non reagIranno bene' : Parlando dell'economia Usa, Gundlach ha inoltre espresso forti preoccupazioni sullo stato del debito americano: 'La gente sta iniziando a rendersi conto che il deficit e il debito sono totalmente ...

La risposta di Rohani agli Usa - l’Iran riprende l’arricchimento dell’uranio : A un anno esatto dall’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sul programma atomico l’Iran ha deciso di sospendere alcuni dei suoi impegni nell’ambito dell’accordo internazionale raggiunto nel 2015, in particolare per quanto riguarda l’arricchimento dell’uranio, che proprio l’intesa aveva limitato per evitare che Teheran raggiungesse la capacità di re...

Iran - da Usa guerra psicologica - vinceremo : ANSA, - ISTANBUL, 7 MAG - L'annuncio americano dell'invio di una portaerei e di cacciabombardieri in Medio Oriente per mandare un messaggio all'Iran equivale a una "inarrestabile guerra psicologica", ...

Gli Usa inviano portaerei in Medio Oriente : “Un chiaro messaggio all’Iran” : Gli Stati Uniti invieranno un gruppo di attacco di portaerei e una task force per i bombardieri in Medio Oriente per dare un messaggio «chiaro e inconfondibile» all’Iran, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. «In risposta a una serie di indicazioni e avvertimenti preoccupanti, gli Stati Uniti stanno schierando il grup...

Minacce dall'Iran - gli Usa schierano portaerei e cacciabombardieri in Medio Oriente : Le sanzioni dovrebbero colpire un nuovo settore dell'economia che non è quello energetico. Esteri Iran, gli Stati Uniti contro le guardie rivoluzionarie: "Sono terroristi". Ira di Teheran

Iran - Usa schierano portaerei : Poco prima un sito aveva annunciato imminenti nuove sanzioni degli Stati Uniti a Teheran, pronte a colpire un settore non energetico dell'economia.

Crisi Iran - Usa schierano portaerei : 3.45 Gli Stati Uniti stanno dispiegando la portaerei Abraham Lincoln e un cacciabombardiere al Us central command per "inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regime Iraniano". Lo afferma il consigliere alla Sicurezza nazionale di Trump, John Bolton. A "qualsiasi attacco agli interessi americani" gli Usa risponderanno con una "forza inarrestabile",ha aggiunto. "Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra con il regime Iraniano, ma ...

In Iran trovato il modo per aggirare le sanzioni USA - : L'Iran intende sfruttare attivamente il "mercato grigio" per la vendita del suo petrolio con lo scopo di superare le sanzioni americane sulle esportazioni delle materie prime di Teheran. Lo ha ...

Iran - al via oggi stop Usa a export greggio. Teheran : rimedieremo : ... durante la festa del primo maggio, i leader Iraniani hanno promesso di superare l'impatto delle nuove misure sull'economia del Paese già in evidente difficoltà per il verticale calo del valore della ...