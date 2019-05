01 | 12 | Venezuela | Maduro espelle 55 militari dall' esercito per rivolta

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale Venezuelano - come premio per aver tolto il suo sostegno a Maduro : Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni imposte a un generale venezuelano, come premio per aver tolto il suo sostegno al governo di Nicolás Maduro, in un tentativo di incoraggiare altri militari a passare dalla parte del leader dell’opposizione Juan Guaidó.

CAOS Venezuela/ Guaidó e il treno perso dall'Italia per il dopo Maduro : In VENEZUELA il regime di Maduro resiste, ma è sempre più in crisi. Guaidó è stato intervistato da Repubblica e ha rivolto un nuovo appello a Mattarella

Perché buona parte dell'esercito del Venezuela continua a sostenere Maduro : “El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela” è il titolo di un rapporto che è uscito il 22 luglio 2018, a cura della ong Control Ciudadano. È un documento che può essere utile rileggere, per spiegare Perché gli alti gradi delle Forze Armate restano fedeli a Maduro, malgra

CAOS Venezuela/ Jean : il golpe di Trump è fallito - Maduro ha comprato i militari : Dopo aver tentato il golpe, gli Stati Uniti pensano all'intervento militare in VENEZUELA, ma non direttamente. Cosa faranno Russia e Cina?

Venezuela : tra Guaidò e Maduro arriva la telefonata Trump-Putin : The Donald ci ripensa. Abbassa i toni muscolari, stoppa, almeno per il momento, i suoi “falchi” e prova ad evitare che la crisi Venezuelana sia il campo di battaglia per una nuova Guerra fredda con Mosca. Donald Trump ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin di Venezuela e Corea del nord, chiedendo al leader del Cremlino di fare pressione su Pyonyang per la denuclearizzazione. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo ...

Caos Venezuela : 5 morti - Maduro resiste - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : 3 giorni mobilitazione : La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela ...

Tra Guaidó e Maduro a perdere sono i Venezuelani : La cronaca di questi ultimi giorni e settimane è fatta di scontri di piazza, di morti e feriti , di arresti e di barricate, di promesse di vittorie finali che non arrivavano mai. Non si sa, forse non ...

Caos Venezuela : 4 morti - 2 minori/ Maduro "esercito con me" : Trump "stop repressione" : Caos Venezuela dove il golpe fallito di Guaidò: Maduro 'pronti a combattere'. Usa e Russia si minacciano a vicenda, Trump risponde 'basta repressioni'

Venezuela : Maduro marcia con soldati : ROMA, 2 MAG - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro è apparso nuovamente a reti unificate in un video nel quale ha marciato insieme a migliaia di soldati dal patio d'onore della base militare ...

Venezuela - Maduro dichiara fallito il golpe. Uccisa ragazza di 27 anni : fallito il colpo di stato in Venezuela secondo qanto dichiarato da Nicolas Maduro, che ha convocato una «giornata di dialogo nazionale» per ascoltare proposte per cambiamenti...

In Venezuela c’erano stati incontri segreti per la destituzione di Maduro : I leader dell'opposizione avevano trattato per settimane con importanti ministri del governo, dice il Wall Street Journal, poi qualcosa è andato storto

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela. Maduro all’esercito : “Lealtà alla costituzione” : Prime vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa: Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da un proiettile alla ...

Venezuela - Guaidó attacca l' 'usurpatore'. Maduro denuncia i golpisti - : Cresce la tensione nel Paese all'indomani delle due imponenti mobilitazioni a favore e contro il governo chavista. Il leader dell'opposizione sulla morte di una 27enne durante le proteste a Caracas: "...

Venezuela : in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro. Nuovi scontri nella capitale : "Il mondo è con noi" dice alla folla, "noi non vogliamo sacrificare nessuno. Facciamo tutto questo per le famiglie e il loro futuro. Cerchiamo di ottenere qualcosa, non possiamo più tacere. Dobbiamo ...