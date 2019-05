WhatsApp sul telefonino | disponibile per il Nokia 8110

WhatsApp e Facebook sul Nokia 8110 4G : rilascio globale : Arriva il momento anche per i modelli internazionali del Nokia 8110 4G di ricevere l'aggiornamento 15.00.17.03 (il peso specifico è di 38MB), grazie al quale è possibile installare WhatsApp e Facebook, proprio come già avvenuto a bordo delle versioni indiane del device. Il telefono era stato presentato nel corso del MWC 2018 di Barcellona, ma finora non si era potuto procedere all'installazione dei due servizi per mancanza di un supporto ...

A 24 ore dai problemi WhatsApp - Instagram e Facebook : ipotesi sull’origine del down oggi 15 aprile : Sono trascorse ormai 24 ore dal mega down che ci ha portati a parlarvi ieri 14 aprile dei problemi WhatsApp, Instagram e Facebook. Dopo aver aggiornato in tempo reale l'articolo, mentre le suddette piattaforme non funzionavano, in questi minuti ci si chiede cosa sia avvenuto, in quanto raramente tre servizi tanto popolari come questi sono finiti KO per tre ore contemporaneamente. Insomma, tutti vogliono vederci chiaro, a maggior ragione ...

La morsa contro i messaggi WhatsApp inoltrati : dettagli sul preciso numero di invii visibili : Che da tempo i messaggi WhatsApp inoltrati fossero oggetto di una vera e propria campagna restrittiva dell'app di messaggistica era cosa già nota. In effetti, non è da poco che ogni utente può rinviare uno specifico messaggio non più di 5 volte: un chiaro monito contro le catene WhatsApp che spesso e volentieri si nutrono della propensione ad inviare di tutto a tutta la propria rubrica di contatti. Nuove misure in tal senso, per certi versi più ...

Prof - state fuori dalle chat. Circolare sull’uso di WhatsApp in un istituto dei Forte dei Marmi : La preside di una scuola media ha invitato i docenti a non partecipare a chat con genitori o alunni

Come usare WhatsApp sul computer (e risparmiare un sacco di tempo) : WhatsApp su pc o su browserRiprodurre i video in appArchiviazione illimitataVideochiamate di gruppoLasciare che Siri scriva anche i messaggiMessaggiare con gli sconosciutiCongelare l'orario di visualizzazione di un messaggioRegistrare senza premere il microfonoEliminare i messaggiCambiare fotocamera negli StatiProteggere l'applicazioneusare Liste BroadcastWhatsApp, trucchi per usarlo meglioWhatsApp BusinessLe spunte verdi per le aziendeSu ...

WhatsApp : sulla beta per Android arriva un nuovo menu per la selezione di emoji e stickers : ... e di un sistema di meno invasivo di inviti ai gruppi , su WhatsApp beta sbarca anche un' ulteriore feature , questa volta inerente il mondo degli stickers e delle emoji. I sempre puntuali e vigili ...

Come chattare su WhatsApp senza risultare on line : E' possibile stare su Whatsapp ed inviare messaggi senza essere visibili on line. Ecco tutte le soluzioni per ovviare al problema