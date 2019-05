West Nile | via a campagna preventiva | dalla Regione Friuli 300mila euro

West Nile virus : proteggersi dalla febbre del Nilo : E’ arrivata in Italia e proviene dall’Africa, si tratta della febbre del Nilo meglio nota come febbre West Nile. Che cos’è? Una malattia virale diffusa da decenni ma presente in Italia solo da pochi anni. (altro…) The post West Nile virus: proteggersi dalla febbre del Nilo appeared first on Idee Green.

Salute - cresce il West Nile : quasi 600 casi nel 2018 - il ministero vara un piano : Nel 2018, in Italia e in altri Paesi dell’Europa centro-meridionale, “è stato registrato un aumento della circolazione del virus West Nile. Solo nel nostro Paese l’infezione ha provocato 595 casi umani, di cui 238 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva con 237 casi autoctoni distribuiti in 6 regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia) e un caso importato”. Sono i dati ...

Virus West Nile e Usutu : emanato il Piano di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute : Il Ministero della Salute ha emanato la circolare Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai Virus West Nile e Usutu – 2019 per richiamare l’applicazione di tutte le misure di prevenzione, sorveglianza e controllo dell’infezione da Virus West Nile (WNV) su tutto il territorio nazionale. Come viene trasmesso il Virus Il WNV viene trasmesso dalle zanzare, che vivono sia in ambiente rurale che in ambiente urbano, ...