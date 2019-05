Wanna Marchi e Stefania Nobile | nuova vita in Albania e addio tv | ‘Ci ha già ucciso una

Pomeriggio 5 - Lucia Bramieri con il suo nuovo compagno. Wanna Marchi e Stefania Nobile perdono il controllo : Regolamento di conti via social tra Stefania Nobile e Wanna Marchi da un lato e Lucia Bramieri dall'altro. Mamma e figlia vedono in tv la nuora del grande Gino Bramieri, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 insieme al suo nuovo compagno, Gianluca Mastelli, e perdono il controllo su Instagram. Le

Platinette a Wanna Marchi : "Sono un vostro cliente di antica data" : Lo studio di Live-non è la D'Urso è diventato un salottino dall'atmosfera incandescente, quando Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno dichiarato di essere espatriate dall'Italia e di vivere serenamente ...

Wanna Marchi : "Io e mia figlia Stefania Nobile punite per aver venduto sale a dei deficienti che ci hanno credute" : "Siamo state punite per aver venduto sale a dei deficienti che ci hanno credute". Così Wanna Marchi, ospite del programma Live: Non è la D'Urso, ha commentato la sua condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa a seguito di trasmissioni televisive in cui si raggiravano i telespettatori. La Marchi si trovava nel salotto della D'Urso insieme alla figlia Stefania Nobile, ...

Live - Non è la D'Urso - Wanna Marchi in lacrime : duro scontro con Cecchi Paone : Ieri 20 marzo è andata in onda la seconda puntata di Live - Non è l'a D'Urso il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Nel corso della puntata sono arrivate in studio Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile per un confronto con i 5 personaggi nascosti dietro le sfere. Come molti ben ricordano le due donne hanno fatto 9 anni di carcere dopo essere state condannate per truffa. Da subito il clima si è surriscaldato per via del ...