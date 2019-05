hdmotori

(Di mercoledì 8 maggio 2019)ID 3,al via a partire da oggi: con la conferenza stampa di Berlino,ID.3 entra ufficialmente nel mondo reale. Abbandonati i concept, i tedeschi fanno sul serio con l'auto elettrica che, e in questo l'operazione è identica alle auto a cui siamo abituati, sarà proposta in una launch edition , la ID.

gigibeltrame : Volkswagen ID.3: prenotazioni, prezzo e caratteristiche | Ufficiale - HDblog : Volkswagen ID.3: prenotazioni, prezzo e caratteristiche | Ufficiale - PascaliLuciana : RT @vaielettrico: Mercoledì 8 maggio la nuova #Volkswagen ID. elettrica si svela e apre le prenotazioni. Questa è l'immagine vedo-non-vedo… -