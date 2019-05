Volkswagen ID 3 - L' elettrica si chiamerà ID 3

Volkswagen : tutto pronto per la nuova elettrica popolare ‘ID’ : già spesi 10 milioni di euro solo per il marketing [GALLERY] : Manca davvero pochissimo al debutto dell’elettrica ‘popolare’ Volkswagen ID. e la casa tedesca si fa trovare pronta con una campagna di marketing impressionante Con l’avvicinarsi della fase di prenotazione dell’elettrica ID. che in europa inizierà l’8 maggio, la Volkswagen avvia una campagna marketing internazionale sulla mobilità elettrica. La campagna si concentra in modo particolare sulla ID. e inizia un anno prima del ...

Volkswagen - Più di 10 milioni di euro per promuovere lelettrica ID e le sue sorelle : Inizia un anno prima dellarrivo del primo prodotto sul mercato la campagna di marketing destinata a promuovere la famiglia di veicoli a impatto zero ID. E la Volkswagen ha già messo a preventivo per leuropa uno stanziamento milionario a doppia cifra. Sì perché quella che precede il lancio della ID, prima auto elettrica di volumi del gruppo e testa di ponte di unoffensiva ad ampio raggio, non è una compagna qualunque.Reinventare il marketing. Qui ...

Volkswagen ID.R - l’elettrica sportiva a caccia del record al Nürburgring : La prima volta al Nordschleife della elettrica da competizione profondamente aggiornata, la Volkswagen ID.R si prepara al tentativo di battere il record elettrico al Nürburgring Nei giorni scorsi, Romain Dumas ha percorso i primi giri del Nürburgring–Nordschleife al volante della nuova Volkswagen ID. R. Dopo avere ottenuto il record assoluto alla Pikes Peak Hill Climb dell’anno scorso, l’elettrica da competizione è stata ...

Volkswagen ID - aperti gli ordini dell’elettrica dal prezzo ‘popolare’ : in Italia a molto meno di 30mila euro : Un’elettrica dal prezzo ‘popolare’ è quello che ci vuole per far decollare il mercato dei veicoli a emissioni zero. Volkswagen lo sa bene e offre la sua I.D. hatchback a meno di 30mila euro Manca davvero poco, Volkswagen ha annunciato l’apertura dei preordini per il suo primo veicolo elettrico destinato alla commercializzazione di massa. L’I.D. hatchback potrà infatti essere ordinata a partire dall’8 ...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...

Volkswagen - La ID. Roomzz anticipa una futura Suv elettrica - VIDEO : A poche ore dall'apertura del Salone di Shanghai la Volkswagen ha svelato in anteprima mondiale la ID. Roomz. La concept, presentata durante la Brand Suv Night, anticipa una futura sport utility elettrica a sette posti che arriverà sul mercato nel 2021 andando a posizionarsi al vertice della gamma di Wolfsburg. Ricarica rapida e 450 km d'autonomia. Il prototipo dispone di un sistema di guida autonoma di Livello 4: il volante, pertanto, è ancora ...

L'impresa di Wiebe Wakker - giro del mondo con una Volkswagen elettrica : E' stata un'impresa straordinaria quella di Wiebe Wakker , novello Phileas Fogg, protagonista de "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne. Ce ne ha messi molti di più, l'olandese, ad ...

Volkswagen ID - ci siamo : tutto quello che c’è da sapere sull’elettrica ‘del popolo’ : La ID 100% elettrica di casa Volkswagen avrà un prezzo “popolare” pur offrendo contenuti all’avanguardia Volkswagen ci crede, nei prossimi anni più di 30 miliardi di euro saranno investiti sull’elettrificazione del marchio. Vedremo nascere circa 70 nuovi modelli full electric entro il 2028, è questo l’ambizioso obiettivo del Gruppo tedesco e avranno tutti un comune denominatore: la piattaforma MEB, sviluppata ...

Volkswagen : “Accelereremo la trasformazione per l’era digitale ed elettrica” [GALLERY] : Volkswagen, preme l’acceleratore per essere pronta al via dell’era digitale ed elettrica La Volkswagen accelererà il ritmo della sua trasformazione a seguito di un consistente anno fiscale 2018. Quest’anno, la Marca compirà importanti passi avanti per rafforzare la competitività su basi durature. Tra di essi, l’inizio dell’offensiva elettrica, interventi volti all’efficienza nella produzione e ulteriori progressi in ...