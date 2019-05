Volkswagen Id 2019 | prezzo | uscita e caratteristiche tecniche

termometropolitico

(Di mercoledì 8 maggio 2019)IdÈ il primo anno, la prima volta, quella che non si scorda mai. L’azienda tedesca ha fatto investimenti a due cifre per informare, sensibilizzare ma soprattutto pubblicizzare, la gamma di veicoli a impatto zero che sta per lanciare sul mercato. La linea Id è uno dei nuovi fiori all’occhiello della casa automobilistica. Ci sono tante aspettative su questa autovetture, ecco quindi i dettagli, lee il possibileId: mobilità elettrica a disposizione delle masse Detto così sembra anche un po’ propagandistico, manon ci ha girato intorno, non ha adottato, almeno per la presentazione, una particolare strategia di comunicazione. Jochen Sengpihel, responsabile del marketing dell’azienda ha affermato che c’era l’esigenza di mettere a ...

Mov5Stelle : Volkswagen licenzia 3000 lavoratori in Slovacchia. Come cambia il lavoro nella Detroit sul Danubio. Leggi di più ?? - lautomobile_ACI : La rivoluzione elettrica di @Volkswagen prende ufficialmente il via. Parte il lancio della ID 3, compatta tedesca a… - newsautoit : ?? #Volkswagen ha svelato la prima auto della gamma ID #elettrica. Si può gia ordinare e costa come una #Golf ??… -