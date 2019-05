Vodafone non vuole perdere i suoi clienti | ecco le offerte Vodafone Special attivabili

Vodafone - Wind e Fastweb non accettano i c/c esteri : multa Antitrust da 2 - 2 milioni : MILANO - Oltre due milioni di euro di multa per non aver permesso ai titolari di un conto corrente estero di farsi addebitare i costi del telefono. L'autorità Antitrust ha deliberato di erogare ...

Classifica di aprile per il miglior operatore italiano : primato Vodafone - Iliad non è sempre ultima : Qual è il migliore operatore mobile italiano in termini di servizio reso? Vodafone da molto tempo occupa il primo posto delle speciali classifiche che riguardano la qualità e la velocità di connessione dati così come la copertura rete ma è ancora così secondo i primi dati del 2019? Iliad al contrario è sempre il fanalino di cosa dei protagonisti del mercato mobile italiano, in qualità di ultimo arrivato? Un nuovo report 4G Mark ci fornisce ...

Perché non funzionano più i numeri 42071 e 42593 di Vodafone? Alcune valide alternative : Più di qualche cliente Vodafone se ne sarà accorto: come mai da qualche giorni i numeri 42071 e 42593 non offrono più i servizi gratuiti resi negli ultimi anni? Come mai provando a contattare ognuna delle due opzioni, non è possibile più ottenere informazioni utili relativi alla propria SIM? Una recente decisione dell'operatore mobile ha previsto la chiusura effettiva di entrambi i canali, al posto dei quali esistono pure delle alternative ...

Da non sottovalutare i problemi Vodafone del 3 aprile : anomalie con la Rete Internet : Vengono segnalati oggi 3 aprile alcuni problemi Vodafone, anche se al momento del lancio del nostro articolo non ci sono ancora i presupposti per parlare di down. A distanza di svariati mesi dai nostri ultimi report di questo tipo (quello più recente risale addirittura a novembre), stamane ho notato da subito che la mole di segnalazioni fosse tale da non essere sottovalutata. Almeno per quanto concerne coloro che in questi minuti stanno facendo ...

Non deludono le offerte Optima Mobile di Pasqua 2019 : da 3.50 euro al mese su rete Vodafone : Nuove offerte Optima Mobile partono oggi 1 aprile nelle versioni special edition per le festività Pasquali e saranno valide fino al prossimo 30 aprile. L'operatore che ha dalla sua parte anche l'ottima qualità della copertura con rete Vodafone, offre ancora una volta un tris di piani vantaggiosi, a condizioni trasparenti e studiati sulle specifiche esigenze di diversi tipi di clienti. La prima formula, quella più economica in assoluto, si ...

Nessuna speranza per le eSIM su iPhone XS e XR in Italia? Desolante attesa non solo per Vodafone : Inizio primavera ancora senza eSIM in Italia. Chi ha acquistato un iPhone XS, Xs Max o anche iPhone XR non aspetta altro, oramai da mesi, che integrare nel proprio melafonino una seconda scheda telefonica virtuale ma questo incedibile plus gli è negato, senza alcuna soluzione. Cerchiamo di comprendere quale sia dunque la situazione reale per questa tecnologia. Agli inizi di febbraio, avevamo riportato gli ultimi feedback di Vodafone in ...

Vodafone Tutto Illimitato offre proprio “tutto” con un solo euro - ma non è per tutti : Vodafone torna a sfoderare un cavallo di battaglia del passato nel tentativo di rendere attive quelle SIM che hanno del traffico in entrata ma non in uscita L'articolo Vodafone Tutto Illimitato offre proprio “Tutto” con un solo euro, ma non è per tutti proviene da TuttoAndroid.

Non perdono tempo i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre con patch di marzo - stop a 31 minacce : I Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e Tre Italia procedono a braccetto nel loro aggiornamento software. A fine febbraio, questi due esemplari serigrafati proprio insieme avevano ricevuto Android 9 Pie. Quest'oggi 19 marzo tocca ad un nuovo rilascio fare capolino sui due device, certo non egualmente corposo ma pure importante perché riguarda la sicurezza dei dispositivi. La patch di marzo è disponibile ora per i Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e ...