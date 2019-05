Virginia Raggi da famiglia rom a Casal Bruciato | insultata | ' Hanno diritto alla casa | è

Virginia Raggi visita la famiglia Rom e viene insultata : La sindaca di Roma viene insultata dagli estremisti di Casapound e Fratelli d'Italia, dopo essersi recata in visita dalla famiglia rom assegnataria di una casa popolare. Le immagini 8 maggio 2019 ...

Siri - Salvini : “Virginia Raggi è indagata da anni ed è al suo posto. Se uno vale uno - inchiesta vale inchiesta” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, al Viminale con i rappresentanti delle comunità terapeutiche operanti nel settore delle tossicodipendenze. Così il vicepremier leghista rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Prendo atto del fatto che la Raggi è indagata da anni ed è al suo posto. I nostri candidati sono specchiati. Se ci sono colpe di serie A ...

Casal Bruciato - Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata : “Mafiosa - schifosa - buffona. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo arrivo a casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “Portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle ...

Virginia Raggi hackerata! Le sue mail rese pubbliche da Anonymous : Hackerata la mail di Virginia Raggi che si vede pubblicate, insieme a tanti altri professionisti, le sue mail professionali tra le quali spuntano interessanti letture: un avvocato poeta la invita al concerto di Bruce Springsteen, mentre un'altra le invia il curriculum del marito. Ancora, un ragazzo le scrive per dirle che vorrebbe essere nominato assessore alla gioventù in virtù del fatto che ha "Tante idee per la testa". Poi mail ...

Anonymous Italia - attacco hacker agli account mail di 30mila avvocati tra cui quello della sindaca Virginia Raggi : Anonymous Italia viola gli account di posta elettronica certificata di 30mila avvocati iscritti all’Ordine di Roma, incluso quello della sindaca Virginia Raggi. Il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della polizia postale è al lavoro per acquisire dati ed elementi per le indagini successive, anche se al momento in procura non è stato formalmente aperto un fascicolo di ...

Virginia Raggi - il capolavoro : Roma sta per fallire. Poi... uno scenario clamoroso : Il problema - come diceva Benjamin Franklin - non è che Virginia Raggi abbia mancato la prova, è solo che ha trovato cento modi per farla sbagliata. Parliamoci chiaro, cara Raggi: comprendiamo il suo incubo, è impossibile che Roma si salvi da sè stessa, che la si strappi alla sua palude di corruttel

Salvini e l'ironia su Virginia Raggi : Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi . Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è ...