Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato | Buffona | una vergogna le case popolari

Casal Bruciato - Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata : “Mafiosa - schifosa - buffona. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo arrivo a casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “Portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle ...

Virginia Raggi hackerata! Le sue mail rese pubbliche da Anonymous : Hackerata la mail di Virginia Raggi che si vede pubblicate, insieme a tanti altri professionisti, le sue mail professionali tra le quali spuntano interessanti letture: un avvocato poeta la invita al concerto di Bruce Springsteen, mentre un'altra le invia il curriculum del marito. Ancora, un ragazzo le scrive per dirle che vorrebbe essere nominato assessore alla gioventù in virtù del fatto che ha "Tante idee per la testa". Poi mail ...

Virginia Raggi - il capolavoro : Roma sta per fallire. Poi... uno scenario clamoroso : Il problema - come diceva Benjamin Franklin - non è che Virginia Raggi abbia mancato la prova, è solo che ha trovato cento modi per farla sbagliata. Parliamoci chiaro, cara Raggi: comprendiamo il suo incubo, è impossibile che Roma si salvi da sè stessa, che la si strappi alla sua palude di corruttel

Salvini e l'ironia su Virginia Raggi : Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi . Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è ...

Tajani contro Virginia Raggi : “Deve andare a casa” e sul governo : “Spero finisca presto o finiremo nel baratro” : Tajani torna a parlare di Virginia Raggi, ma non solo anche del governo attuale Antonio Tajani presenta il programma “Rilanciamo Roma Capitale europea” e va all’attacco del sindaco Virginia Raggi. “Deve andare a casa”, afferma l’esponente di Forza Italia e presidente del Parlamento Europeo. “I romani – aggiunge Tajani dalla Camera di Commercio di Roma … Continue reading Tajani contro Virginia ...

Rifiuti - nomine e conti. Le sfide che attendono Virginia Raggi : Placato, almeno per il momento, lo scontro politico quotidiano con il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini - che per mettere in difficoltà l'alleato di governo M5s attacca la sindaca sulla gestione della Capitale - Virginia Raggi si trova a dover affrontare nelle prossime settimane le sfide che la condurranno fino a tagliare, a giugno, il traguardo dei tre anni di mandato. Rifiuti, nomine e conti restano le incombenze principali. ...

Vittorio Feltri : 'Perché Matteo Salvini e la Lega sono giustamente furibondi'. Virginia Raggi spazzata via : ... che favoriscono l' invasione di pantegane grasse e voraci, nonché di gabbiani talmente grandi da rivaleggiare in altezza con vari ministri dell' Economia. Senza contare il degrado delle periferie, ...

Vittorio Feltri : "Perché Matteo Salvini e la Lega sono giustamente furibondi". Virginia Raggi spazzata via : Il tormentone dura da giorni ed è improbabile si esaurisca presto. Roma, città disastrata e martoriata a causa di numerosi amministratori incapaci e incoscienti, ha un bilancio che presenta un buco finanziario di 12 miliardi, cifra impressionante che i grillini intendono coprire consentendo alla lor