Villafranca di Verona | al via il Festival dei cortometraggi sul cinema per la scuola

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sono molteplici oggi le opportunità formative che ruotano intorno alle realtà scolastiche e unache scorga con favore le possibilità innovative nel modello educativo può approfondire conoscenza e pratiche dell'offerta didattica extracurricolare fissate in riferimenti legislativi sempre più orientati verso la crescita dell'iniziativa e creatività giovanile. Il Liceo "Enrico Medi" didiè uno dei pochi in Italia ad aver vinto il bando del Miur 2018 sulper laispirato alle buone pratiche e alla realizzazione di rassegne e. Un riconoscimento che è un vero fiore all'occhiello per il Dirigente Scolastico Mario Bonini e per la prof.ssa Anna Lisa Tiberio che è anche Assessore all'Istruzione del Comune die principale organizzatrice delle attività del concorso. Ora è tutto pronto, inoltre, per l'evento di chiusura dell'anno scolastico ...

_mai_solo_ : Villafranca di Verona ?? Quel concerto è stato qualcosa di straordinario, rimarrà per sempre nel mio cuore ???? Grazi… - MetaMoro_Fanpag : @AndreaBrusa2 @MetaErmal @famedalupi @mescalofficial Queste sono le foto del concerto svolto a Villafranca di Veron… - offertelavoroit : ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI, Villafranca di Verona - -