VIDEO Playoff NBA 2019 | i Toronto Raptors non lasciano scampo ai 76ers e avvicinano la

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Denver Nuggets schiantano Portland e volano 3-2 nella serie : Gara-5 è per definizione una “pivotal game” perchè indirizza la situazione in una direzione oppure nell’altra. I Denver Nuggets nelle semifinali della Western Conference hanno schiantato per 124-98 i Portland Trail Blazers portandosi sul 3-2 nella serie e ora sono ad una sola vittoria dalle finali ad Ovest. Ancora una grande prova per Nikola Jokic con 25 punti, 19 rimbalzi e 6 assist, mentre Paul Millsap ne aggiunge 24. Per ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Playoff NBA – Draymond Green - lo slalom fra le sexy cheerleader dei Rockets diventa virale! [VIDEO] : Draymond Green finisce nel bel mezzo della coreografia delle cheerleader degli Houston Rockets: il goffo slalom nel tentativo di evitarle diventa subito virale sui social Gara-3 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors è stata decisiva per il prosieguo della serie. La franchigia texana è riuscita a mantenere il fattore campo nella prima delle due gare casalinghe, accorciando il punteggio che la vede sotto ...

Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry : la schiacciata sbagliata in campo aperto è clamorosa [VIDEO] : Stephen Curry protagonista di un clamoroso errore: la schiacciata sbagliata, in campo aperto, in Gara-3 contro i Rockets diventa virale Stephen Curry è solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato in campo aperto a causa ...

Playoff NBA - che errore di Steph Curry : sbaglia la schiacciata da solo. VIDEO : Se quella di questa notte è stata la peggior prestazione dell'anno di Steph Curry " e probabilmente una delle peggiori della carriera ai Playoff " è perché il numero 30 negli ultimi anni ha abituato ...

Reggina - è febbre playoff : uno scatenato Kirwan carica così l’ambiente [VIDEO] : Una stagione altalenante, dal punto di vista societario e tecnico, per la Reggina, ma in entrambi i casi la situazione si è risolta positivamente. L’arrivo del nuovo Presidente Gallo ha riacceso l’entusiasmo e la passione, il ritorno di Cevoli dopo l’esonero di qualche mese fa ha permesso agli amaranto di vincere le ultime tre gare ed agguantare i playoff che sembravano ad un certo punto insperati. Domenica Bellomo e ...

VIDEO Playoff NBA : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

VIDEO Playoff NBA : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Playoff NBA – Finale incandescente fra Nuggets e Spurs : Popovich chiama il fallo - ma nessuno lo sente! [VIDEO] : Nei secondi finali di Nuggets-Spurs, Gregg Popovich chiede di fare fallo ai suoi ma nessuno lo sente: San Antonio viene eliminata dai Playoff Con il punteggio di 86-90 a favore dei sorprendenti Nuggets, il Finale della sfida tra Denver e San Antonio è stato alquanto incandescente. La tensione di Gara-7 era palpabile, a tal punto che anche un coach esperto come Gregg Popovich ha avuto qualche difficoltà a farsi… sentire! Nessun problema di ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Denver Nuggets vincono gara-7 ed eliminano i San Antonio Spurs! : Una gara-7 è sempre una gara-7 e, com’era preventivabile, Denver Nuggets-San Antonio Spurs di questa notte ha vissuto sul filo della tensione. Punteggio basso, 90-86 per la squadre del Colorado, che passa alle semifinali della Western Conference (dove affronterà i Portland Trail Blazers) chiudendo la serie di primo turno contro i San Antonio Spurs sul 4-3. La sfida di Denver ha visto un finale davvero intenso, con la squadra di Gregg ...

Diretta Sassari Brescia/ Streaming VIDEO e tv : sfida per i playoff - basket A - : Diretta Sassari Brescia Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 28giornata di Serie A, oggi domenica 28 aprile,.

VIDEO Playoff NBA - Kawhi Leonard ed i Toronto Raptors stendono Philadelphia in gara-1 : Si è giocata nella notte italiana gara-1 delle semifinali della Eastern Conference dei Playoff NBA. A Toronto, infatti, i Raptors ospitavano i Philadelphia 76ers e, trascinati da uno stellare Kawhi Leonard da 45 punti e 11 rimbalzi, hanno voluto subito mettere le cose in chiaro contro Joel Embiil e compagni, dominando il primo atto della serie. Grande serata anche per Pascal Siakam, autore di 29 punti. Per i Sixers 17 punti di JJ Redick, 16 di ...

Playoff NBA : San Antonio forza gara-7 - Denver ko sotto i colpi di Aldridge [VIDEO] : Playoff NBA, San Antonio e Denver volano a gara-7 dopo il successo degli Spurs di questa notte di fronte al proprio pubblico Playoff NBA, in un primo turno per lo più con risultati netti, avremo la prima gara-7 di questa annata. Se la giocheranno San Antonio e Denver, dopo la vittoria degli Spurs sul parquet di casa di questa notte. 120-103 per gli uomini di Greg Popovich, guidati da un ottimo Aldridge autore di 26 punti. A nulla è servito ...