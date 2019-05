VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 | “You’ll never walk alone” Il canto da brividi dello

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Tra le mille emozioni incredibili vissute nella serata di, match già passato alla storia della Champions League, non si può non annoverare il finale della sfida di Anfield Road. Tutti i giocatori della squadra inglese, assieme a Jurge Klopp ed agli infortunati Salah e Firmino, si sono recati sotto la Kop, la curva dove sono assiepati i tifosi più caldi, per intonare l’inno “You’llalone”. Una scena da, che merita di essere vista e rivista. Ecco ildei festeggiamenti dei Reds. ILCHE CANTA YOU’LLALONE alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

