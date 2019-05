VIDEO Ajax-Tottenham 2-3 | Highlights | gol e sintesi Champions League Spettacolare

VIDEO/ Tottenham Ajax - 0-1 - : highlights - Van de Beek punisce gli Spurs : Video Tottenham Ajax, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, giocata a Londra come andata delle semifinali di Champions league.

Highlights Champions League : Tottenham-Ajax 0-1. VIDEO Gol e tabellino : Highlights TOTTENHAM AJAX – L’Ajax sembra non volersi fermare più. Dopo aver fatto fuori in successione negli ottavi di finale il Real Madrid, detentrice della Champions League nei precedenti tre anni e di 4 negli ultimi 5, e nei quarti di finale la Juventus, una delle favorite dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e la clamorosa […] L'articolo Highlights Champions League: Tottenham-Ajax 0-1. Video Gol e tabellino proviene ...

VIDEO Tottenham-Ajax 0-1 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Decisivo van de Beek : L’Ajax sbanca Londra imponendosi per 0-1 in casa del Tottenham nell’andata delle semifinali di Champions League: decide al 15′ il gol di van de Beek, pescato ottimamente sul filo del fuorigioco da Ziyech. Al ritorno ad Amsterdam, mercoledì prossimo, servirà l’impresa agli uomini di Pochettino. Highlights Tottenham-Ajax 0-1 IL GOL Decisivo DI VAN DE Beek Ajax are so good,they could win the Champions League,what a ...

Ajax - la squadra di Ten Hag diventa una canzone rap. VIDEO : Dove c'è Ajax c'è spettacolo. La stagione della squadra di Erik Ten Hag , prima in Eredivisie e impegnata nelle semifinali di Champions League contro il Tottenham, è stata assolutamente da ...

Ajax - il clamoroso caso di Scherpen : dall’odio all’amore : la presentazione del club è geniale [VIDEO] : Kjell Scherpen, portiere di 19 anni, vestirà la maglia dell’Ajax dalla prossima stagione. Nulla di strano, se non fosse per un clamoroso retroscena. Il ragazzo è sempre stato un tifoso del Feyenoord, squadra da sempre rivale dell’Ajax. Portiere dell’Emmen e titolare nonostante la giovane età, Scherpen è stato ufficializzato dall’Ajax con un video a dir poco geniale. Nel tweet in cui viene annunciato l’arrivo ...

Calciomercato Ajax - il baby portiere Kjell Scherpen sotto contratto per 4 anni. VIDEO : Ora è ufficiale, l'Ajax ha raggiunto un accordo con l'Emmen e con il classe 2000 Kjell Scherpen . Il 19enne portiere, originario proprio di Emmen, si trasferisce ad Amsterdam dopo aver firmato un ...

Juve-Ajax - Ronaldo a fine gara : 'Ve la siete fatta addosso'. Il gesto è inequivocabile VIDEO : Il gesto con la mano è inequivocabile: Cristiano Ronaldo non ha preso bene l'eliminazione in Champions League contro il sorprendente Ajax di Ten Hag da parte della sua Juventus . E non ha mancato di ...

Il clamoroso gesto di Ronaldo al termine di Juve-Ajax : Allegri il destinatario? [VIDEO] : Non è ancora passata la delusione in casa Juventus, il club bianconero ha dovuto fare i conti con una pesante eliminazione in Champions League ai quarti contro l’Ajax, non è bastato il solito Cristiano Ronaldo autore di due gol tra andata e ritorno. La stagione del portoghese può essere considerata assolutamente all’altezza, adesso potrà tentare l’assalto alla classifica marcatori nelle ultime giornate di campionato. Nel ...

Juventus-Ajax - la reazione censurata di Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione : il clamoroso VIDEO inedito : La Juventus eliminata dalla Champions League, la reazione inedita di Cristiano Ronaldo: il VIDEO del clamoroso gesto del portoghese A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League spunta sui social un VIDEO rimasto inedito finora. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la panchina fa ...

Il VIDEO di Ronaldo alla fine di Juve-Ajax fa il giro del web : TORINO - Sono passati appena tre giorni dall'eliminazione in Champions League contro l'Ajax, ma il rammarico in casa Juventus per non essere riusciti a qualificarsi per la semifinale è tanto. I ...

VIDEO/ Juventus Ajax - 1-2 - : highlights e gol. De Jong : 'Abbiamo dominato la gara' : Video Juventus Ajax, termina 1-2 la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League: ecco i gol e gli highlights del match.

Juve-Ajax - i 31 milioni (da pagare) di Ronaldo e i 75 (da prendere) di De Jong | VIDEO : L’eliminazione dalla Champions costa ai bianconeri almeno 30 milioni di euro. Tanto quanto l’ingaggio annuo del solo Ronaldo. Gli olandesi incasseranno invece 75 milioni dalla vendita di De Jong. E hanno giovani del vivaio in 31 campionati

Juventus-Ajax : Overmars - che scivolata! L'esultanza è epica. VIDEO : Certe vittorie vanno festeggiate e celebrate senza freni inibitori. È quello che ha fatto la spedizione dell' Ajax giunta a Torino per il match contro la Juventus: e dopo aver portato a casa la ...

Il VIDEO dello spettacolare gioco dell'Ajax allo Sky Sport Tech : L'Europa si è rifatta gli occhi con l'ennesima proposta di calcio dell'Ajax, dopo l'impresa del Bernabeu. I Lancieri approdano in semifinale con una prova di forza all'Allianz Stadium, uno degli stadi ...