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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18 | 45 Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18:45 (Di mercoledì 8 maggio 2019) Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA; PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VITINA E INFERNETTO DIREZIONE CASTEL FUSANO; INFINE, CODE SU VIA ...
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