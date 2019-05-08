zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-05-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DELL’08 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DELL’ 08 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SPOSTIAMOCI ORA SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, DOVE REGISTRIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: SUL TRATTO INTERESSATO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SULLO STESSO RACCORDO LA CIRCOLazioNE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA, PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN ESTERNA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA FALAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO Roma URBE E VILLA SPADA DIREZIONE RACCORDO SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN USCITA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 19.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO ...