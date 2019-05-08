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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12 | 30 Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 8 maggio 2019) Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PER IL RESTO IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE; A SUD DELLA CAPITALE PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE, CON CODE A PARTIRE DA ACILIA FINO AD OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. IN CHUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA: ANCORA CHIUSE INVECE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI; RESTA ATTIVA LINEA BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO. DA GIANGUIDO ...
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: SUL TRATTO INTERESSATO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO; RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA ...

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