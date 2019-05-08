romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 09… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 08 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA FALAMINIA SI RALLENTA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO Roma URBE E VILLA SPADA DIREZIONE RACCORDO SU VIA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A SANT’ALESSANDRO IN USCITA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 19.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 19.05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; INCIDENTE RISOLTO SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E NEI PRESSI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA; DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA CASSIA CODE NEI PRESSI DI SETTEVENE E DI POGGIO DELL’ERA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRAFFICO ATTUALMENTE REGOLARE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIRZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E TOR LUPARA IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA ...