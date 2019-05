Vela | Europei 49er 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La stagione dellaolimpica internazionale è ormai entrata nel vivo nelle ultime settimane con le prime manifestazioni di rilievo ed è arrivato il momento di proiettarci ai prossimi CampionatidiFX, inda lunedì 13 a domenica 19 maggio a Weymouth and Portland, in Inghilterra. In questo distretto britannico, collocato sulla costa meridionale della Gran Bretagna e dunque affacciato sul canale della Manica, i migliori interpreti della classesi sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione europeo e per continuare il percorso di preparazione verso i Mondiali e i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per l’Italia non sarà semplice ambire alle posizioni di vertice specialmente al maschile, mentre l’equipaggio femminile composto da Carlotta Omari e Matilda Distefano è reduce dal secondo posto in Coppa del Mondo a Genova e punterà ...

