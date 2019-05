DantiNicola : C’è un bambino in fin di vita a Napoli, un commerciante ucciso a Viterbo, spari in un pub a Ostia... In un paese no… - TelevideoRai101 : Usa. Spari scuola:8 gli studenti feriti - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Denver, spari in una scuola: sette feriti, fermati due sospetti #usa -