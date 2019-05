Usa | Corte d' appello autorizza politica Trump su richiedenti asilo centroamericani

Scontri corteo Casapound - 28 accUsati di fascismo : 17.03 I Pm baresi ipotizzano nei confronti di 28 militanti di Casapound i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista. Le accuse riguardano i fatti avvenuti nel settembre 2018 : militanti antifascisti furono aggrediti con pugni,calci, manganelli e sfollagente,dopo un corteo cui avevano partecipato. Feriti in 4. A 10 dei 28 accusati viene contestata la premeditazione. Indagati anche 5 militanti ...

Usa - calo a sorpresa delle scorte settimanali di petrolio : Inatteso calo delle scorte di greggio settimanali negli USA. Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni, al 3 Maggio 2019, sono ...

Fca chiude caso emissioni in Usa. Via libera Corte all'accordo da 800 milioni : TORINO - L'accordo per chiudere il caso sulle emissioni dei motori diesel e del mancato rispetto delle norme americane ha avuto il via libera della Corte Usa: Fiat Chrysler Automobiles pagherà intorno ...

Fca - ok dalla Corte Usa ad accordo su emissioni : Fca ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda. L'intesa ha un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. ...

Corteo a SiracUsa dei cittadini di Noto per difendere il loro ospedale : Non saranno soltanto i netini a 'sbarcare' domani a Siracusa per dare vita a un Corteo di protesta contro il depotenzioamento dell'ospedale 'Trigona', ma anche delegazioni di cittadini di Rosolini, ...

Commercio e scorte aziendali lanciano la volata al Pil Usa : L’economia americana è partita di scatto all’inizio del 2019, con il Pil che ha corso al passo del 3,2% spinto dal Commercio e da investimenti delle imprese in nuove scorte di magazzino. Un contributo è arrivato anche dalla spesa pubblica...

Usa - scorte settimanali di petrolio in aumento più delle attese : Crescono le scorte di greggio settimanali negli USA . Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni, al 19 aprile 2019, sono ...

Usa - Ocasio-Cortez firma per impeachment : 0.36 La giovane deputata Usa del partito democratico, Alexandria Ocasio-Cortez, ha firmato la risoluzione della collega Rashida Tlaib per l'impeachment del presidente Donald Trump. "Il rapporto di Mueller è chiaro nel sottolineare la responsabilità del Congresso nell'indagare l'intralcio alla giustizia del presidente", ha twittato la Ocasio-Cortez, dopo la divulgazione del dossier del procuratore Mueller. I demo per ora sembrano intenzionati a ...

Sorpresa dalle scorte petrolio Usa e le quotazioni WTI e Brent oggi sono rosse : L'economia cinese, infatti, ha registrato una crescita migliore delle attese nel primo trimestre 2019. I dati hanno evidenziato un +6,4 per cento nel confronto con lo stesso periodo del 2018. Tra l'...

Usa - scorte settimanali di petrolio in calo più delle attese : Diminuiscono le scorte di greggio settimanali negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 12 aprile 2019 sono ...

Usa - scorte e vendite ingrosso in aumento a febbraio : In aumento le scorte di magazzino USA . Nel mese di febbraio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una salita dello 0,2% a 668,9 miliardi di dollari rispetto ...

Alexandria Ocasio-Cortez - chi è la - prima - influencer politica che fa impazzire gli Usa : C'è una nuova icona di stile a Washington. Beniamina dei social, al centro dell'attenzione mediatica qualsiasi cosa dica, faccia e soprattutto - indossi. Eppure Alexandria Ocasio-Cortez , 29 anni, ...

Beautiful - anticipazioni Usa : confermato - HOPE verrà corteggiata da… : Di recente vi avevamo riportato che, a Beautiful, Thomas aveva rassicurato suo padre Ridge circa i propri sentimenti per HOPE Spencer, sostenendo di apprezzare l’abilità della sorellastra di entrare in sintonia con Douglas senza che questo comportasse qualche “inopportuna conseguenza”. E invece i telespettatori statunitensi scopriranno presto che trascorrere del tempo con HOPE e Douglas ha fatto “scattare qualcosa” ...

Scorte - Salvini : “Vanno riviste - i poliziotti non siano Usati per fare gli autisti o gli accompagnatori personali” : “Chi ha diritto a essere difeso, va bene. Ma il sistema delle Scorte va rivisto e aggiornato. I poliziotti non devono essere usati per fare gli autisti o gli accompagnatori personali”. A dirlo, alla festa della Polizia, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Nei mesi scorsi il leader della Lega aveva annunciato tagli e una revisione del sistema mentre da tempo è critico nei confronti dell’eccessiva, a suo dire, ...