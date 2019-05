Usa-Argentina | telefonata tra Trump e presidente Macri su riforme economiche

Argentina - è morta la figlia dell’11enne - costretta al cesareo dopo essere stata abUsata : È morta la figlia dell'11enne Argentina, costretta a subire un cesareo prematuro dopo essere rimasta incinta del compagno 65enne della nonna, che l'abusava da tempo. La piccola, nata a 25 settimane di gestazione, pesava solo 600 grammi: "Deceduta per complicazioni respiratorie". Intanto, continuano le polemiche in Sudamerica sulla legge sull'aborto. A 11 anni siamo «bambine, non madri». Lo gridano a gran voce le donne scese in piazza in ...