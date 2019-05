Urbano Cairo contro la super-lega | bordate alla Uefa e ad Andrea Agnelli

Torino - Urbano Cairo crede ancora nella Champions ed “in estete terremo i big” : Torino, Urbano Cairo crede ancora nella Champions nonostante l’exploit dell’Atalanta che sembra essere avvantaggiata “Mancano poche partite e i punti disponibili sono solo 9, l’Atalanta si è molto staccata ma finché non c’è la matematica lottiamo per fare benissimo come fatto con il Milan e la stessa Juventus. Dobbiamo pensare gara per gara e alla fine tireremo i conti. La Champions la vedo un po’ ...

Urbano Cairo su causa Blackstone : "Aspetto notifica che non ho ancora ricevuto" : Torna in auge la questione della mancata vendita degli immobili di via Solferino , sede storica del Corriere della Sera , che vedono contrapposto l'imprenditore Urbano Cairo e il fondo statunitense ...

70 anni dalla tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...

Flavio Briatore a Non è l'Arena - Dago-bomba : 'Silvio Berlusconi e Urbano Cairo - il piano segreto' : Un dettaglio che ha invece notato Dagospia : Briatore, riporta il sito, mentre era nello studio di Giletti 'ha fortemente sponsorizzato l'ingresso di Urbano Cairo in politica per raccogliere l'...

Urbano Cairo al premier Giuseppe Conte : aiutare le imprese significa aiutare la gente " VIDEO - : Il Family Business Festival arrivato alla seconda edizione è un laboratorio di idee sulle imprese familiari organizzato da Corriere della Sera e L'Economia del Corriere, Università Bocconi e Aidaf. ...

Urbano Cairo al premier Giuseppe Conte : aiutare le imprese significa aiutare la gente - VIDEO : Il Family Business Festival arrivato alla seconda edizione è un laboratorio di idee sulle imprese familiari organizzato da Corriere della Sera e L'Economia del Corriere, Università Bocconi e Aidaf. ...

Urbano Cairo - lezione in pubblico a Giuseppe Conte : "Ecco come si aiuta l'Italia" : "Il governo lavora per i cittadini ma se si fa qualcosa a vantaggio delle imprese automaticamente ritorna alla gente", spiega Urbano Cairo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Se un'impresa può operare in modo normale", continua Cairo, "crea lavoro e dà opportunità alle persone di avere un r