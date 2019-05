Uomini e Donne | Muriel Bassi rompe il silenzio | “Non sono una che…”

Uomini e Donne - Michele lascia il programma : "Ho capito solo grazie a te che qui posso emozionarmi ancora. Vi ringrazio tutti ma vado via"Queste le parole di Michele, durante la puntata di oggi, nell'annunciare la sua uscita -volontaria- dal programma.prosegui la letturaUomini e Donne, Michele lascia il programma pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2019 15:41.

Uomini e Donne - Rocco abbandona il programma : "Sarò fatto male io cerco soltanto amore. Io sono da solo, preferisco uscire dal programma. La settimana scorsa sono stato malissimo. Nel rapporto con le ragazze non combino niente, ho perso i nervi due o tre volte. Forse sono io sbagliato. Ho cercato di mettermi in gioco ma non ce la faccio. Mi dispiace ma non ce la faccio".Oltre a Michele, anche Rocco ha deciso di abbandonare il programma, nella puntata di oggi, mentre il pubblico ...

Uomini e Donne - Maria Antonietta e Roberto escono insieme dal programma : "Non so se è il momento giusto di farti la dichiarazione... c'era una pensiero per te. Noi è da due mesi che ci frequentiamo..."Dopo l'ingresso dell'uomo, alla donna sono state consegnate tre rose che le ha provocato commozione. prosegui la letturaUomini e Donne, Maria Antonietta e Roberto escono insieme dal programma pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2019 15:12.

Uomini e Donne - Marcello e Angela si frequentano : Dopo la sfuriata di Maria Antonietta nella puntata di ieri, Angela ha raccontato della frequentazione con Marcello."E' una persona molto interessante, mi ha raccontato percorsi della sua vita personale. Mi è piaciuto e ho deciso di incontrarlo prima della registrazione. Siamo usciti a cena, mi ha portato in un bellissimo posto. E' simpatico, gentile, interessante, mi piacerebbe molto approfondire la conoscenza".prosegui la letturaUomini e ...

Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne : GF16, Michael Terlizzi è gay??? Sembrerebbe di no a detta di un ex concorrente della trasmissione Uomini e Donne Michael Terlizzi, dal primo momento che ha messo piede nella Casa di Cinecittà, è finito nella bufera. Il motivo? Imparato ha insinuato il dubbio che il coinquilino fosse gay. Tuttavia quest’ultimo ha sempre negato tale illazione. … Continue reading Michael Terlizzi non è gay lo racconta un ex concorrente di Uomini e Donne at ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/05 : Il Riassunto di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre dal recall relativo al fine puntata di ieri: l’instancabile Riccardo ha intrecciato una nuova relazione con la bella Stefania ma il fatto che lei non possa più avere dei figli lo sta scoraggiando dal continuare la frequentazione, lei gli piace molto ma la sua voglia di paternità è forte. Stefania andrebbe tranquillamente avanti senza problemi, finché dura, perché con lui sta bene, ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco Fredella vuole lasciare il programma : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Sarà una puntata dove la voglia di abbandonare il programma, per alcuni protagonisti, sarà il desiderio primario. Prima della visione, vediamo insieme qualche anticipazione riportata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Le manager di Pamela Prati “sono la paura” : le dichiarazioni choc dell’ex tronista di Uomini e Donne : “Ho collaborato con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo per un anno intero. L’anno più brutto della mia vita”, parola di Emanuele Trimarchi, ex volto di Uomini e Donne. Il riferimento è alle manager di Pamela Prati che da ormai un mese è finita al centro della scena mediatica per le nozze misteriose, ora rinviate a data da destinarsi, con Mark Caltagirone. Dopo le rivelazioni di Sara Varone e Alfonso Signorini l’ex ...

Uomini e Donne - anticipazioni sul trono della Nasti : 'Non ho la scelta' : Il trono degli attuali tre tronisti di Uomini e Donne, che ricordiamo essere Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, sta per volgere al termine. In preda alla confusione è proprio quest'ultima, la giovanissima sorella della più nota Chiara Nasti, che non sarebbe ancora pronta a scegliere in quanto, a detta sua, non avrebbe una minima preferenza. Proprio sul trono di Angela, nelle ultime ore, sono trapelate nuove anticipazioni che vedono ...

Emanuele Trimarchi (ex Uomini e Donne) : «Pamela Prati è entrata nella ’setta’ come ho fatto io. Ho pensato al suicidio» : Emanuele Trimarchi Rimandate a “data da destinarsi” le nozze di Pamela Prati, continuano a spuntare come funghi le testimonianze di personaggi che hanno avuto a che fare con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due agenti della showgirl sarda accusate da settimane di aver ingannato diversi protagonisti della televisione e del gossip. E’ la volta del racconto di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonchè ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia bacia tutti - Manuel rimproverato dalla Cipollari : Le scelte dei tronisti di Uomini e Donne si avvicinano. In particolare, nella registrazione del Trono Classico, che si è tenuta ieri 7 maggio, Andrea Zelletta ha deciso di proseguire il suo percorso con Klaudia e Natalia, mentre già in precedenza Giulia Cavaglià aveva fatto capire di essere interessata ai soli Giulio e Manuel. Allo stesso modo, Angela Nasti è apparsa indecisa tra Alessio e Luca. L'appuntamento in studio di ieri ha concesso ampio ...

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over : tornano David e Cristina : David Scarantino e Cristina Incorvaia fanno una confessione a Uomini e Donne Oggi a Uomini e Donne ci sarà un gradito ritorno. La puntata del mercoledì del Trono Over, l’ultima della settimana, terminerà con l’ingresso in studio di David Scarantino e Cristina Incorvaia. La coppia farà un ingresso trionfale, mano nella mano, per dimostrare la forza del loro legame. Cristina e David, raggianti nello studio di UeD, racconteranno di ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Muriel Eliminata! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea resta solo con due corteggiatrici. Giulia bacia entrambi i corteggiatori. Angela si va a riprendere Luca! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Due coppie in studio! Andrea delude Klaudia. Muriel si auto elimina! Presso gli studi Titanus di Roma, si sono registrate le nuovissime puntate del Trono Classico! In studio sono state invitate ben due coppie, Andrea Cerioli con la neo fidanzata ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : Fredella e Loprieno salutano e abbandonano : La terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi 8 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Roberta Di Padua, che ha reso noto di voler abbandonare il programma, questo pomeriggio saranno due cavalieri a giungere alla medesima decisione, spiegandone anche le motivazioni. Uno di loro sembrerà molto convinto dell'addio, mentre sull'altro potrebbe ancora essere aperta la ...