Universiade Napoli 2019 | Manuela Di Centa eletta testimonial della manifestazione

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Mancano poco meno di due mesi all’inizio delle prossime Universiadi estive, che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio a. La città campana è stata scelta come località ospitanteil 5 febbraio 2016 e, dopo tre anni molto intensi sul piano dell’organizzazione dell’evento, il momento tanto atteso sta per arrivare. Per questo evento sono stati scelti diversi campioni-prossimacampana tra cui l’ex sciatrice di fondoDi, la quale si è appena recata aper partecipare al sopralluogopiscina Scandone e del PalaBarbuto. “E’ vero che ho sciato in giro per il mondo, e che in giro per il mondo ho raccolto tanta passione, ma devo dire che qui ala passione per lo sport, ma soprattutto per la vita, è veramente notevole – dichiara la nuovakermesse ...

