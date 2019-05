Un’Italia senza medici

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Entro il 2025 mancheranno all’appello 16.500specialisti in Italia. Un allarme lanciato da diverse associazioni di settore, che hanno rilevato come i pensionamenti dei camici bianchi, anche a seguito dell’introduzione di “Quota 100”, non saranno compensati da nuove assunzioni.Tra il 2018 e il 2025, quindi, dei 105.000specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica andranno in pensione circa la metà, 52.500 camici bianchi, solo parzialmente sostituiti con l’ingresso di nuovi specialisti. Un ammanco di circa 16.500che avrà effetti pesantissimi sulla collettività, attraverso un peggioramento qualitativo e quantitativo del servizio reso ai cittadini, in un paese che sul fronte sanitario è già spezzato in due, con le regioni del sud che ventano record negativi sul fronte di prestazioni, ...

