Un autista ubriaco era alla guida di un pullman di studenti

(Di mercoledì 8 maggio 2019)di unche trasportava alunni di una scuola media in gita scolastica è stato bloccato, questa mattina, in un'area di sosta sull'autostrada del sole a Fontanellato, nel Parmense. Protagonista dell'episodio un 52enne che secondo le prime verifiche aveva un tasso alcolemico pari a due grammi per litro quando invece per norma di legge, per i conducenti, il valore dovrebbe essere pari a zero. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Parma avvertiti da un docente, presente sul bus, che ha fatto poi fermare il mezzo nel parcheggio. La scolaresca partita dprovincia di Monza era diretta a Saturnia, in Toscana. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione dell'dal punto di vista penale.

