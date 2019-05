Ultime notizie Ultim' ora di oggi Revoca Siri | Cdm in corso | 8 maggio 2019

Ultime notizie Roma del 08-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione in studio Roberta per uno studente di 18 anni è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta in una scuola di Island french nei sobborghi di Denver l’ho reso noto Lo sceriffo locale nella sparatoria sono rimasti feriti almeno 8 studenti di cui alcuni che la mia mente si tratta di una scuola privata a pochi chilometri dal highschool dove 12 studenti furono uccisi da due compagni di classe ...

Stipendi NoiPA Ultime notizie - aumenti di giugno 2019 : l'avviso : Gli Stipendi NoiPA di giugno 2019 subiranno una modifica, in relazione ai piccoli aumenti dovuti all'indennità di vacanza contrattuale (IVC). In un nostro precedente articolo avevamo fatto notare che l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale del mese di aprile, era avvenuta senza differenziazioni in base all'anzianità di servizio. Proprio in merito a questa situazione, vi sono aggiornamenti direttamente dal portale.

Pensioni Ultime notizie : spesa pubblica aumenta - quanto spendono gli altri : Pensioni ultime notizie: spesa pubblica aumenta, quanto spendono gli altri L’Italia è un Paese ossessionato dalle Pensioni. E questa ossessione si riflette sulla spesa pubblica, che seppur più o meno in linea con la media degli altri Paesi europei, la quota destinata alle Pensioni rappresenta certamente la quota maggiore del Pil. A fare un bilancio di questa “ossessione” per le Pensioni tutta italiana ci hanno pensato Mariasole Lisciandro e ...

Scuola - precariato docenti 36 mesi Ultime notizie : Pas straordinario - i nodi da sciogliere : La prima sessione di incontri tra Governo e sindacati sul precariato vede al centro dell’attenzione la proposta formulata dal capo di gabinetto del Miur, Giuseppe Chiné. Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta prevede un solo percorso abilitante straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio, percorso che porterà all’immissione in ruolo. Il numero di docenti ai quali ...

