Uber | tutto pronto per il debutto al Nyse | chi c' è dietro la Ipo dell' anno

Uber si quota in Borsa - tutto quello che c’è da sapere : tutto pronto per la quotazione tech più attesa nel 2019 a Wall Street. Uber, la piattaforma di noleggio auto con conducente più famosa al mondo, ha consegnato i documenti per la quotazione alla Securities and Exchange Commission (Sec) americana – equivalente alla nostra Consob – per la valutazione. Ancora non ci sono date definitive per la quotazione né sono stati svelati molti dettagli, ma la valutazione della società si stima tra i 90 e i 100 ...