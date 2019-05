Trump vuole assicurarsi la rielezione aumentando le tasse sulla benzina

Dazi Usa - Trump : 'La Cina vuole un accordo' : ... temendo che i nuovi Dazi americani potessero provocare una rappresaglia cinese capace di far aumentare i prezzi al consumo e di far rallentare l'economia . L'ufficio del Commercio Usa ha presentato ...

Trump minaccia nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : NEW YORK Le Borse si preparano a una giornata di passione dopo le minacce di Donald Trump su nuovi dazi alla Cina. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti, oltre il 2%. Giù dell'...

Trump minaccia nuovi dazi e la Cina vuole uscire dai negoziati : Le Borse si preparano a una giornata di passione. A Wall Street i future sul Dow Jones perdono più di 400 punti. Giù dell'1,5% i future dello S&P e del Nasdaq. Anche il petrolio cede oltre il 2 per cento...

Caracas - Trump : Putin vuole starne fuori : 21.55 Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che il suo omologo russo, Vladimir Putin, "non vuole essere coinvolto nella crisi venezuelana ma spera in un esito positivo". L'affermazione sarebbe stato fatta -secondo il racconto del capo della Casa Bianca- durante un colloquio telefonico avvenuto tra i due leader.

Venezuela - Guaidò spinge l’opposizione : ‘Convocare assemblee e continuare proteste’. Cnn : ‘Trump vuole inviare soldi’ : Il leader dell’opposizione anti-Maduro, Juan Guaidò, continua a spingere la popolazione Venezuelana a continuare le proteste “pacifiche”contro il presidente: “Sabato 4. Mobilitazione nazionale in pace davanti alle principali unità militari per aderire alla Costituzione”, ha annunciato attraverso il suo profilo Twitter. Una resistenza, quella dell’autoproclamato presidente ad interim, che dovrebbe durare altri ...

Trump vuole un taglio dei tassi. Ma la Fed non è d'accordo : Alla luce di questi segnali contrastanti sull'economia, Powell ha insistito sulla necessità di mantenere una strategia attendista. La Fed 'sarà paziente' nel valutare i futuri aggiustamenti al costo ...

Trump vuole includere i 'Fratelli Musulmani' nella lista delle organizzazioni terroristiche : NEW YORK - In una conversazione privata, a porte chiuse, lo scorso 9 aprile, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha chiesto a Donald Trump quello che aveva già chiesto negli anni scorsi a ...

Trump vuole costruire un campo da golf in Scozia - per barare anche lì? - : Primo perché andare a fare campi da golf in Scozia, dove the game è nato e dove tuttora si fissano e aggiornano le regole per mezzo mondo, è un'iniziativa quasi provocatoria, come se fosse andato a ...

Trump vuole costruire un campo da golf in Scozia (per barare anche lì?) : Il consiglio dello Aberdeenshire doveva decidere in questa settimana, ma non si sa ancora se abbia scelto un rinvio o si sia rifugiato nella versione locale del “salvo intese”. Perché c’era da stabilire se dare o no seguito alla petizione, firmata da 200 cittadini, per contestare i diritti di costru

CNN : Trump vuole stringere un patto sul nucleare con la Cina e la Russia - : Donald Trum sta conducendo delle trattative con i Ministeri per elaborare un nuovo patto sul nucleare, hanno riferito alla CNN alcune fonti alla Casa Bianca. Una delle cariche più alte dell'...

Il premier israeliano vuole intitolare una città a Trump : Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente americano Donald Trump (foto: Michael Reynolds – Pool/Getty Images) Tra qualche mese, Donald Trump non sarà più solo il nome del quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, ma anche di una città in un territorio a nord-est di Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, appena rieletto per il suo quinto mandato – il quarto consecutivo – ha detto di voler intitolare al magnate ...

Londra - la regina Elisabetta invita Trump. Ma lo speaker Bercow non lo vuole in Parlamento : ... alternando critiche durissime a May ai suoi ripetuti incitamenti a Londra di uscire dall'Ue senza accordo, cioè con il pericolosissimo 'No Deal', che potrebbe causare gravi danni all'economia ...

Cosa sono le città santuario che Trump vuole punire con i migranti : Non per proteggerle dalle leggi che prevedono fermo, rimpatrio e carcere in caso di irregolarità, ma come una sorta di ritorsione nei confronti dei democratici che combattono contro la politica anti ...

Cher non vuole clandestini a Los Angeles. Ed è lite col figlio di Trump : ... Guatemala ed El Salvador verso le città santuario, dove spesso i livelli di criminalità sono già elevati, e mettere pressione alle amministrazioni locali che impediscono una politica anti-...