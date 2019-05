Trump silura l' ambasciatore Usa a Kiev nominato da Obama

Donald Trump silura ministra dell'Interno - stanco per i troppi migranti in arrivo dal Messico : L'am ministra zione Trump perde un altro pezzo. Dopo le dimissioni lo scorso dicembre del capo del Pentagono Jim Mattis e del capo dello staff della Casa Bianca John Kelly, se ne va anche Kirstjen Nielsen, segretario a capo del dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, uno dei pochi volti femminili al governo. Trump ha liquidato anche lei con un tweet: "Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen lascerà la sua ...

