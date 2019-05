Trovata morta a Piacenza con profondi tagli alla gola Irreperibile il marito e i figli

Piacenza - donna di 45 anni Trovata morta con tagli alla gola. Irreperibile il marito : L’hanno trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. La vittima è una donna marocchina di 45 anni: abitava col marito, che al momento è Irreperibile insieme ai due figli di 2 e 5 anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell’Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti, ma ...

RiTrovata la medaglietta di Giulia - la bimba morta ad Amatrice : il ringraziamento dei genitori : "Questo è un messaggio che per me ci manda a tutti mia figlia Giulia", dice mamma Michela comunicando su Facebook la notizia...

PAPÀ PERDE MEDAGLIETTA FIGLIA MORTA NEL TERREMOTO DI AMATRICE/ RiTrovata grazie a Fb : L'appello di PAPÀ Fabio Rinaldi dopo aver perso la MEDAGLIETTA della FIGLIA di 8 anni MORTA nel TERREMOTO di AMATRICE: Ritrovata grazie a Facebook.

Ex Miss Universo Trovata morta in una camera d’albergo : aveva 31 anni : E’ stata trovata con un cappio al collo in una stanza di hotel a Città del Messico, nel quartiere Napoles, dove si trovava per un impegno di lavoro. Si tratta di Fatimih Davila Sosa, 31enne Miss Universo Uruguay. Fatimih aveva vinto il titolo nel 2006 e da allora svolgeva la professione di modella. Secondo quanto dichiarato dalla polizia locale, le indagini sono in corso e si tratta di stabilire se ci si trovi di fronte a un suicidio o a ...

Imen Chatbouri - Trovata morta sulle rive del Tevere l’ex atleta di origini tunisine : Si chiamava Imen Chatbouri e la mattina del 2 maggio è stata ritrovata morta sulle rive del Tevere dopo una caduta dal muraglione alto quasi 20 metri. Per il momento, però, la morte dell’ex atleta di origini tunisine resta avvolta dal mistero. Una passante ha segnalato il suo corpo senza vita a pochi passi da Ponte Sisto nella mattinata di giovedì e quando la polizia è arrivata sul posto Imen era distesa sul selciato, indosso aveva vestiti ...

Giallo a Ponte Sisto : Trovata morta lungo il Tevere un'atleta tunisina : È Giallo a Roma. Ieri mattina, giovedì 2 maggio, lungo la banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, è stato ritrovata morta Imen Chatbouri, atleta 37enne di origine tunisina, ex campionessa di eptatlon. Sembra che sul suo corpo non siano stati rinvenuti segni d'aggressione. Sul volto, però, come riportato anche dal Corriere della Sera, aveva una profonda contusione. Per ora, gli inquirenti, non escludono alcuna pista. Sarà l'autopsia in ...

Roma - Trovata morta sotto ponte Sisto : 21.49 Una donna tunisina di 36 anni è stata trovata morta sotto ponte Sisto, al centro di Roma. La donna, che aveva un regolare permesso di soggiorno, aveva il volto tumefatto. Secondo quanto si è appreso, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso.

Natasha - la giovane mamma riTrovata morta! Aveva denunciato il compagno per lesioni : Poco prima di scomparire Natasha Chocobok Aveva consegnato alla madre i referti medici delle presunte aggressioni per mano del compagno: "Se mi succede qualcosa, portali ai carabinieri". La ragazza è stata trovata cadavere sulla riva dell'Adige, lo scorso 19 aprile. I documenti attestano le lesioni subite nel corso di una pesante aggressione domestica. Dieci giorno dopo la sua scomparsa Natasha è stata trovata cadavere non lontano dalla ...