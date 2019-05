Trani News - Trani Incontro in preparazione alle elezioni europee

traninews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Interverranno: · Vincenzo Larosa, Forum di formazione Socio-Politica Andria e vice SG di Andria · Antonella Stringaro, Responsabile eventi Europe Direct- Barletta.

Peppe_Doronzo : Trani, ex pm arrestato Savasta: «Mi sono venduto per 120mila euro» - pietroballerini : Trani, ex pm arrestato Savasta: «Mi sono venduto per 120mila euro» - Ventoveloce : Trani, ex pm arrestato Savasta: «Mi sono venduto per 120mila euro» -