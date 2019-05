Si scontra contro un camion! Fabio Ferrari muore sotto gli occhi del padre

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Drammatico incidente sull'Autostrada A15, nei pressi del valico fra Berceto e Pontremoli. Il giovane reggiano era seguito dal genitore in auto. Stavano andando ad una concessionaria di Carrara (Massa Carrara). È mortoglidel, giovane motociclista finito nel pomeriggio di martedìun camion sull'autostrada della Cisa A/15. Aveva appena 18 anni ed abitava a Castelnovo, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, il ragazzo, intorno alle 15 di ieri, sarebbe stato costretto a cambiare carreggiata per dei lavori in corso. Proprio in quell’istante, in direzione opposta verso Parma, transitava un camion: l’impatto con la moto diè stato devastante.frequentava l’ultimo anno dell’istituto per geometri “Secchi” a Reggio Emilia. Abitava in via Gramsci, sopra al forno gestito dai nonni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...