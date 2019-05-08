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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 20:00 (Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA RACCORDO ANULARE E BARRIERA VERSO AUTOSTRADA DEL SOLE. A PIETRALATA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON VIA CARLO AMORETTI IN DIREZIONE VIA TIBURTINA. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE. IN TEMA DI LAVORI: QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI ...
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