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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 17.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17:30 (Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 17.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE TRA VIA ORTI DELLA FARNESINA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE. Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA PIO IX IN PROSSIMITA DI VIA BOCCEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AD ACILIA RIAPERTA VIALE DEI RomaGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PRECEDENTEMENTE ...
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