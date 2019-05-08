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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 15 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 15.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 15:30 (Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 15.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA. SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 Roma- L’AQUILA. UN INCIDENTE SU VIALE MARCONI PROVOCA CODE IN DIREZIONE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA LUNGOTEVERE SAN PAOLO E VIA OSTIENSE. LAVORI SU VIA NAZARETH E SU VIA DI ACQUAFREDDA PROVOCANO RALLENTAMENTI E CODE ALL’LATEZZA DI VIA DEL CASALE DI ...
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