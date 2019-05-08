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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 08-05-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 08-05-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 8 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO REGOLARE LA VIABILITÀ AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA PALMIRO TOGLIATTI. LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN CITTÀ NEL QUARTIERE FLAMINIO CODE PER INCIDENTE IN VIA LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. CODE SUL MURO TORTO PER CHI PROVIENE DA VILLA BORGHESE VERSO PIAZZA DEL POPOLO. AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI RomaGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE. A SEGUITO ...
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