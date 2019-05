Tra M5s e Lega sarà guerra di logoramento sulla corruzione

Il M5S Tra poco sparirà per fare spazio a un nuovo partito. Scommettiamo? : Se esistesse una lotteria per giocare sul futuro cambiamento del Movimento 5 Stelle, punterei tutto sulla nascita del PDDM, il Partito di Di Maio. La mia certezza di vincere è avvalorata dalla mia partecipazione all’assemblea regionale del M5S svoltasi domenica 5 maggio all’auditorium del Seraphicum. Circa 300 tra delegati, eletti e iscritti (come il sottoscritto) si sono riuniti per ascoltare le proposte sulle future regole di ...

La resa dei conti Tra Lega e M5S sul caso Siri. Cosa prevedono i giornali : ... dopo la domenica degli insulti voltati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio 'ora Lega e M5Stelle provano a frenare prima che sia troppo tardi' secondo l'abbrivio della cronaca di giornata del Corriere ...

La resa dei conti Tra Lega e M5S sul caso Siri. Cosa prevedono i giornali : Meno uno. Vigilia di Consiglio dei ministri, oggi. Solo 24 ore e si capirà se il governo cade, non cade e si rappattuma. Al fixing del 7 maggio la situazione è che sul “caso Siri”, dopo la domenica degli insulti voltati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio “ora Lega e M5Stelle provano a frenare prima che sia troppo tardi” secondo l'abbrivio della cronaca di giornata del Corriere della Sera. Parola d'ordine: smorzare i toni. Raffreddare la ...

Sondaggi elettorali Quorum : Lega e M5S in calo - boom de La SinisTra : Sondaggi elettorali Quorum: Lega e M5S in calo, boom de La Sinistra Per il 69,2% degli italiani il governo andrà avanti nonostante le divisioni interne alla maggioranza. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum per la trasmissione “Il Confine” su SkyTg24. A ritenere che l’esecutivo debba continuare il suo operato è anche la maggioranza degli elettori M5S (76,4%) e Lega (62,1%). Gli stessi elettori si dicono soddisfatti di ...

Perché - per il momento - non ci può essere alcuna intesa Tra Pd e M5s : Nessun dialogo con il Movimento 5 Stelle. Anzi: urne il più presto possibile. Nicola Zingaretti vede la crisi di governo dietro l'angolo e smentisce qualsiasi ipotesi su una soluzione parlamentare che veda il Partito Democratico andare a sostituire la Lega nel nuovo esecutivo. Questo per due ragioni: la prima è che il segretario Pd ha preso atto ormai da mesi della chiusura dei Cinque Stelle: "Loro non vogliono", ha sottolineato anche ...

Su Siri continua muro contro muro Tra Lega e M5s. Di Maio : “Io non arretro” : Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ministri in programma mercoledì mattina alle 10. E' la missione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con le tensioni, mai così alte, tra Lega e M5s. I 5 stelle continuano a chiedere le dimissioni di Siri, puntando ad evitare l'arrivo nella seduta del ...

Pd - Zanda ritira la proposta di legge sulle indennità parlamentari. Zingaretti lo ringrazia 'Così finisce un alTra bufala M5S' : Il ritiro del ddl poi è una delle più grandi ammissioni di colpevolezza della storia della politica. Stendiamo un velo pietoso', dice la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna. 'Dovranno dire ...

Siri indagato - Crimi : “Si dimetterà prima del Cdm - non ci sarà nessuna conta Tra ministri del M5s e leghisti” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria, Vito Crimi, fuori da Montecitorio, esclude conseguenze dalle possibili dimissioni del sottosegretario leghista, Armando Siri. “Non credo si arriverà alla conta nel Consiglio dei ministri fissato per mercoledì e credo che Siri si dimetterà prima“. Poi aggiunge: “Non ci sarà nessuna crisi”. L'articolo Siri indagato, Crimi: “Si dimetterà ...

Nervi sempre più tesi Tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

Caso Siri - volano sTracci nel governo. M5s : se Salvini ha...gli attributi lo cacci. La replica : tappatevi la bocca : Clima incandescente in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì sulle dimissioni del sottosegretario accusato di corruzione. Toni durissimi fra i due vicepremier

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di sTrada'. Il M5s 'La Lega tiri fuori le palle e lo faccia dimettere' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Sicurezza e caso Siri; è tensione Tra Lega e M5s. Duro scontro Tra Interni e Difesa sul ministro Trenta : I fatti di Napoli e Viterbo aprono un nuovo fronte nella maggioranza con Di Maio che chiede 'più controlli sul territorio' e sulla vicenda del sottosegretario leghista, denuncia: 'Il Carroccio vuole ...

Basta un tweet e salta la tregua Tra Lega e M5S : Le acque della Libia sono molto pericolose per la tenuta del governo, e non per una questione di migranti. Tutto inizia con la notizia, infondata, di un intervento della Marina italiana per soccorrere alcuni pescherecci italiani puntati da motovedette libiche. Sul profilo Twitter del ministero della Difesa, Elisabetta Trenta, si legge poco tempo dopo: "Grazie al coraggio e alla professionalità della marina militare si è evitato il peggio". ...

Un tweet della Difesa scatena l’inferno - Tra Lega e M5s non c’è più pace : Ennesima lite tra i due alleati di governo. M5S e Lega trovano sempre nuovi terreni di scontro, in un'escalation ormai inarrestabile man mano che ci si avvicina alle Europee. Questa volta è la sicurezza il nuovo campo di battaglia. Dove si sono consumati anche nuovi screzi tra il ministero della Difesa e quello dell’Interno. Tutto comincia da un tweet pubblicato dal ministero della Difesa: "4 maggio pescherecci italiani nel mirino delle ...