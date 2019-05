Tour Trail | due settimane al QuarTrail des Alpages | boom di iscrizioni rispetto alla

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sono state superate le 100 presenze nella 50 chilometri competitiva, mentre sono quasi 150 i pettorali venduti per la 26 chilometri Mancano ancora dueal Quardes, ma i numeri sono già triplicatiallo stesso periodo dello scorso anno. Sono state superate le 100 presenze nella 50 chilometri competitiva, mentre sono quasi 150 i pettorali venduti per la 26 chilometri. Di tempo per iscriversi ce n’è ancora, ma per queste due prove il comitato organizzatore ha fissato un tetto massimo di pettorali: 200 per ogni prova. I dati snocciolati da Claudio Herin, che cura l’organizzazione insieme a Germana Sperotto, sono incoraggianti e di questo passo leverranno chiuse già tra qualche giorno. Diverso invece il discorso per quanto riguarda le prove non competitive. Lehanno superato quota 100, ma non c’è limite e gli appassionati dio ...

