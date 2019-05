Tottenham | Pochettino | “Lucas Moura è il nostro supereroe Sono felice di fare

Ajax-Tottenham 2-3 : Lucas Moura ribalta tutto - Pochettino in finale! : AMSTERDAM - È la favola che si spezza e il sogno che non si trasforma in realtà e diventa quello del Tottenham, che elimina all'ultimo respiro l'Ajax con un 3-2 pirotecnico grazie alla tripletta di ...

Tottenham - Pochettino : “Viviamo un sogno - dobbiamo goderci il momento” : Le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League con l’Ajax: “Stiamo vivendo un sogno. Cinque anni fa la nostra priorità era ridurre il divario con le prime quattro in Premier. E quindi qualificarci per la Champions. Ora siamo in semifinale. Nessuno si aspettava che giocassimo in Champions tre volte di seguito”. Ad Amsterdam gli Spurs devono rimontare ...

Champions - Ajax-Tottenham Ten Hag 'Dimentichiamo l andata'. Pochettino 'Vogliamo che il sogno continui' : AMSTERDAM - L'Ajax oramai non è più una sorpresa e, dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, gode dei favori del pronostico per approdare in finale di Champions League. I Lancieri, infatti, possono ...

Ajax Tottenham - Pochettino : 'Godiamoci il momento' : Quando si arriva in questa competizione, la più difficile del mondo, si sta nelle prime quattro perché si hanno determinate qualità. Dobbiamo fare del nostro meglio e naturalmente avere un po' di ...

Tottenham - Pochettino : “Per battere l’Ajax basta giocare come… Messi” : Nel primo atto della semifinale tra sorprese Tottenham-Ajax, ha avuto la meglio la squadra olandese, ma è ancora tutto aperto in vista del ritorno. Lo sa bene Mauricio Pochettino, che indica nell’atteggiamento in campo di Messi contro il Liverpool l’esempio da seguire per ribaltare il risultato di martedì. Ecco le sue parole. “Se giochiamo come Messi, di sicuro abbiamo una chance. Se giochiamo come ha fatto lui senza ...

Tottenham - Pochettino : 'L'Ajax ha eliminato Real e Juve : cosa serve per vincere' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l'Ajax: 'E' una delle notti più importanti della mia carriera, se non la più importante. Giocare la semifinale di Champions League è un sogno che si ...

Tottenham-Ajax - probabili formazioni : Pochettino sfida Ten Hag : TOTTENHAM AJAX probabili formazioni – Una sfida affascinante quella tra Tottenham e Ajax, gara valida per la semifinale d’andata di Champions League. Le due formazioni si sfidano per guadagnarsi la finale del Wanda Metropolitano e sarà una gara dalle mille emozioni. Pochettino lo ha detto più volte: sogna un trofeo con gli Spurs, ma per […] L'articolo Tottenham-Ajax, probabili formazioni: Pochettino sfida Ten Hag proviene da ...

Pochettino - l'allievo di Bielsa che ha fidelizzato il Tottenham : Lorenzo Amuso Ha confermato tutta la squadra dell'anno scorso. «E ora sogno» Lorenzo Amuso Londra Scopritore, mentore, secondo padre. Marcelo Bielsa rappresenta la stella polare di Mauricio Pochettino. Fin da quando El Loco è piombato a casa sua nel cuore della notte per convincere i suoi genitori a tesserarlo per i Newell's Old Boys. Poc aveva solo 16 anni, quattro anni più tardi, già capitano del club di Rosario, avrebbe compilato la prima ...

Tottenham-Ajax - Pochettino : "Voglia disperata". Ten Hag ci crede : "Mai sazi" : La semifinale di Champions League è un sogno che si avvera per Tottenham e Ajax, che si sfidano domani a Londra dopo aver eliminato rispettivamente Manchester City e Juventus. Le big, tra le favorite ...

Tottenham-Ajax - Pochettino : “Per noi sarà una serata magica” : Le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Ajax: “Siamo arrivati fin qui perché siamo stati una squadra e lo saremo ancora. Siamo giunti qui lottando sempre come squadra. Il collettivo e lo spirito di gruppo sono la cosa principale. Per noi sarà una serata magica, giocheremo una semifinale della massima competizione nel nostro nuovo stadio, ...

Tottenham. Giornalista si addormenta in conferenza - Pochettino : 'Notte complicata?'. VIDEO : Un clima positivo dettato anche dagli ottimi risultati ottenuti fino a questo momento della stagione, semifinale di Champions League in primis, che lascia spazio a sorrisi e battute. Come quella che ...

Tottenham - Pochettino fiducioso sul recupero di Kane : “E’ un combattente” : Il Tottenham spera di recuperare Kane in tempo per un’eventuale finale di Champions League, in programma l’1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. A crederci è soprattutto il tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino. “Sì, lo spero – ha detto il 47enne tecnico argentino – Penso che abbia lavorato bene, ma ad oggi non posso saperlo. Può essere pronto prima o dopo, tutto dipenderà dalla sua convalescenza. ...

Tottenham - l Ajax riposa e Pochettino non ci sta 'Non è corretto' : LONDRA - Mauricio Pochettino non ci sta e contesta la decisione della Federcalcio olandese di far slittare un intero turno di campionato per consentire all'Ajax di preparare al meglio l'andata della ...

Tottenham-Ajax - l’Olanda sposta la giornata di campionato : Pochettino è una furia : “Il calcio in Europa è completamente diverso: la realta’ e’ che loro avranno piu’ tempo per prepararsi e meno rischi da correre”. Sono le parole del tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino che non ha preso bene la decisione della Federcalcio olandese di posticipare un turno di campionato per consentire all’Ajax di preparare al meglio l’andata della semifinale di Champions League. “Quando ...