Torna la peste bubbonica | la malattia che decimò il continente europeo nel 1300

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La piaga medievale conosciuta come la Morte Nera sta facendo notizia questo mese. In Mongolia, una coppia è morta diil 1 ° maggio dopo aver riferito di aver cacciato marmotte, roditori di grandi dimensioni che possono ospitare il batterio che causa lae mangiare carne e reni crudi – che alcuni mongoli ritengono sia buono per la loro salute. Questa è la stessache ha ucciso circa 50 milioni di persone nei tre continenti conosciuti nel. Al giorno d’oggi, la piaga continua a spuntare di tanto in tanto, anche se gli antibiotici sono in grado di curarla se presi subito dopo l’esposizione o la comparsa di sintomi. Se non trattata, laprovoca febbre, vomito, sanguinamento e piaghe aperte e infette – e può uccidere una persona in pochi giorni. La coppia etnica kazaka è morta a Bayan-Ulgii, la provincia più ...

